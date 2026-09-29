Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Искусственный интеллект
|

VS Robotics представила сервис безопасного использования ИИ без риска утечки персональных данных

Инженеры VS Robotics разработали сервис Incognify, который представляет собой интеллектуальный защитный слой на стороне пользователя и обеспечивает полное соблюдение законодательства о защите персональных данных при использовании больших языковых моделей для анализа текстов и речи. Об этом CNews сообщил представитель VS Robotics.

Перед тем как запрос пользователя попадет в языковую модель, сервис автоматически выявляет в тексте чувствительные сущности (ФИО, паспортные данные, номера телефонов, финансовые реквизиты и др.), маскирует их, заменяя на безопасные маркеры. Языковая модель получает обезличенный контекст и формирует ответ. После этого Incognify выполняет обратную подстановку, возвращая целевой системе результат с восстановленными исходными данными.

Сервис разработан как коробочное решение (On-Premise) и развертывается непосредственно в инфраструктуре заказчика. Это означает, что чувствительные данные никогда не покидают периметр безопасности компании, а сама технология не требует передачи кода или информации сторонним провайдерам облачных услуг.

Руководитель проекта VS Robotics Максим Колосков сказал: «Одно из важных направлений при работе бизнеса с нейросетями — обеспечение безопасной работы с данными пользователей. Наша разработка позволяет обрабатывать «сырые» данные пользователя, выявлять и закрывать всю конфиденциальную информацию перед отправкой в нейросеть для дальнейшего анализа. Мы гарантируем, что бизнесу не придется выбирать между эффективностью ИИ и защитой чувствительной информации. Теперь эти задачи решаются одновременно».

Ключевые преимущества Incognify — это мгновенная работа и абсолютная надежность. Маскировка данных происходит в режиме реального времени. По показателю p95 операция занимает всего 0,1 секунды, что делает процесс незаметным для пользователя и не влияет на скорость взаимодействия с ИИ.

Максим Колосков отметил: «Технология универсальна и может быть внедрена в любой сфере, где работа с большими данными пересекается со строгими требованиями к конфиденциальности. В первую очередь это финансовый сектор и банки, которым необходимо анализировать обращения в колл-центрах, проводить скоринг и выдавать кредиты».

Сервис также может быть полезен структурам, работающим с массовыми заявлениями граждан, и ведомствам (включая правоохранительные органы) при обработке архивов документов через большие языковые модели. Особую ценность технология представляет для медицины и страхования, обеспечивая абсолютную защиту врачебной тайны, а также крупного ритейла и представителей сферы электронной коммерции, стремящихся к персонализации предложений и анализу поведения клиентов при строгом соблюдении требований законодательства.

В перспективе команда VS Robotics рассматривает возможность адаптации технологии Incognify для частных пользователей. Такое решение может стать инструментом цифровой гигиены при работе со сторонними ИИ-сервисами, позволяя автоматически обезличивать чувствительную информацию перед её передачей во внешние системы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Почти 90% российских корпораций верят, что готовы к ИТ-апокалипсису, лишь треть проводит учения

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

D-Link «расследует» информацию о двух критических уязвимостях в роутерах

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще