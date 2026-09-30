«Мультифактор» и «Пассворк» подтвердили совместимость для безопасного управления паролями

Российские компании «Мультифактор» и «Пассворк» протестировали и подтвердили технологическую совместимость системы двухфакторной аутентификации Multifactor и платформы управления паролями «Пассворк». Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

По итогам испытаний был подписан сертификат совместимости, который официально закрепляет результаты тестирования и подтверждает готовность решений к совместному использованию в инфраструктуре. Интеграция не требует сложной настройки, что упрощает внедрение. Заказчики получают готовое решение для защиты доступа к платформе управления паролями, которое масштабируется вместе с бизнесом и поддерживает различные сценарии аутентификации.

Компании, которые используют «Пассворк» для управления паролями, могут подключить Multifactor c SSO для двухфакторной аутентификации. Single Sign-On (SSO) — технология, обеспечивающая удобную авторизацию в корпоративных сервисах. Пользователь проходит аутентификацию один раз и получает доступ ко всем подключенным сервисам. Это позволяет требовать второй фактор при каждом входе в платформу, снижая риски несанкционированного доступа даже в случае компрометации пароля.

Multifactor — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других. Это инструмент для 2FA-аутентификации пользователей при доступе к любым корпоративным ресурсам с поддержкой технологии единого входа (SSO). Решение включено в реестр российского ПО под № 7046, имеет сертификат ФСТЭК № 5039.

«Пассворк» — российский корпоративный менеджер паролей и секретов с возможностью развертывания на собственном сервере заказчика или в облаке. Решение предназначено для безопасного хранения, управления и совместного использования учетных данных внутри компаний. «Пассворк» поддерживает ролевую модель доступа, полный аудит действий, интеграцию со службами каталогов и системами мониторинга безопасности. «Пассворк» включен в Единый реестр российского ПО (№ 6147 от 13.01.2020) и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия (№ 5063 от 30.04.2026).

«Интеграция Multifactor и «Пассворк» показывает, как два российских продукта могут работать в одной экосистеме, усиливая друг друга. «Пассворк» помогает компаниям навести порядок в хранении и использовании паролей, а Multifactor гарантирует, что даже при утечке пароля злоумышленник не сможет войти в систему. Совместное использование этих решений создает полноценный защитный периметр», — сказал Иван Демкин, руководитель продукта Multifactor, компания «Мультифактор».

«Для «Пассворка» безопасность доступа к платформе — одно из приоритетных направлений развития продукта. Интеграция с Multifactor добавляет надежный второй фактор при входе в систему управления паролями, используя уже знакомые сотрудникам методы аутентификации. Для компаний, выстраивающих комплексную защиту учетных данных, это особенно ценно: они получают готовую архитектуру доверия, в которой каждое решение усиливает другое», — отметил Андрей Пьянков, генеральный директор ООО «Пассворк».