K2 Cloud и «К2 Кибербезопасность» защитили передачу данных между Whoosh и ГИС

«К2 Кибербезопасность» и K2 Cloud за полтора месяца помогли сервису кикшеринга Whoosh выполнить требования законодательства в рамках Приказа ФСТЭК №117, обеспечив бесперебойный и безопасный обмен данными с ГИС.

Whoosh — российский сервис аренды электросамокатов. В процессе работы сервис взаимодействует с ГИС через защищенные каналы связи. Инфраструктура Whoosh развернута на базе облачных платформ нескольких провайдеров. При этом подключение к ГИС обязывает использовать аппаратные сертифицированные СКЗИ с ГОСТ-шифрованием.

Экспертная команда специалистов K2 Cloud и «К2 Кибербезопасности» помогла быстро интерпретировать требования регулятора: компании не нужно было перестраивать всю инфраструктуру, а только внедрить необходимые средства защиты и организовать криптографическую защиту каналов связи при передаче данных оператору ГИС.

В рамках проекта специалисты провели аудит инфраструктуры и разработали детальный план работ. Целевая инфраструктура была развернута в «K2 Облаке». В дата-центре были размещены необходимые СКЗИ: аппаратные криптографические шлюзы, реализующие в том числе функции межсетевого экранирования и СОВ; средства анализа защищенности; защита от несанкционированного доступа, реализованная на базе механизмов сертифицированных ОС. Оборудование было взято на полное сопровождение. Реализованная модель позволила заказчику выполнить требования без кардинальной перестройки инфраструктуры и получить ИБ-компонент в виде управляемого сервиса. По завершении работ была проведена независимая оценка соответствия аттестующей организацией.

«В таких проектах решение должно не только отвечать требованиям регулятора, но и удачно встраиваться в инфраструктуру. Команда K2 Cloud и «К2 Кибербезопасности» быстро подключилась к задаче, предложила оптимальную архитектуру и сопровождала реализацию на протяжении всего проекта. Так мы смогли в короткие сроки организовать защищенную передачу данных и при этом сохранить нашу инфраструктуру без масштабной перестройки», — сказал Егор Баяндин, сооснователь и технический директор Whoosh

«Аттестация по требованиям ФСТЭК включает аудит, разработку документации, подбор и внедрение средств защиты, независимую оценку соответствия. На каждом этапе есть типовые точки, где проекты затягиваются — согласование архитектуры, выбор сертифицированного оборудования, взаимодействие с аттестующей организацией. Заблаговременная проработка этих этапов позволила завершить проект с Whoosh всего за полтора месяца», — сказала Анжелика Захарова, руководитель практик «1С» и кибербезопасности K2 Cloud

«Важным фактором успешной реализации проекта c Whoosh в сжатые сроки стало доверие между заказчиком и нашей командой. Многие компании продолжают задумываться о своей кибербезопасности только для выполнения требований регуляторов. Постоянно растущее количество инцидентов с утечками данных наглядно показывает, что это большая ошибка. Для нас и для Whoosh целью проекта, наряду с выполнением предписаний ФСТЭК, была именно практическая кибербезопасность для минимизации вероятности инцидентов и их негативных последствий для бизнеса, его клиентов и партнеров», — сказал Андрей Заикин, директор по развитию бизнеса «К2 Кибербезопасность».