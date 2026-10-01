МТС запустила уведомления о мошенниках для защиты пожилых людей

МТС сообщает о расширении инструментов защиты пожилых абонентов МТС от нежелательных звонков. Теперь их родственники без подключения дополнительных сервисов смогут получать уведомления в случае выявления потенциально опасного звонка пожилому абоненту. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новой опции используются технологии платформы «МТС Защитник»: за девять месяцев 2026 г. с ее помощью было заблокировано более 85 млн звонков пользователям в возрасте 65+.

Уведомления о нежелательных звонках без дополнительной платы доступны для подключения только абонентам МТС: необходимо создать семейную группу в приложении мобильного оператора «Мой МТС», а затем добавить близкого человека с ролью «пожилой». Если система защиты МТС распознает признаки мошеннического звонка, организатор семейной группы автоматически получит push- или SMS-уведомление с оперативным информированием о нежелательном звонке.

Новая функция работает на базе технологий безопасности сервиса «МТС Защитник», но не требует его дополнительного подключения. В январе-августе 2026 г. с помощью сервиса было предотвращено более 85 млн нежелательных звонков для пользователей в возрасте 65+. Чаще всего мошенники звонили пожилым людям от лица социальных служб, пенсионных фондов и организаций, оказывающих коммунальные услуги. Больше всего таких звонков пришлось на Москву (22%), далее следуют Санкт-Петербург (7%) и Краснодар (7%).

«МТС расширяет число инструментов для защиты различных групп населения от мошенников. Пожилые люди – одна из самых уязвимых категорий граждан. Они часто доверяют незнакомцам и могут постесняться рассказать о подозрительном звонке своим близким. Новая опция МТС решает эту проблему: родственник узнает об опасном звонке и сможет оперативно его предотвратить с помощью звонка пожилому абоненту МТС», – сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.