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«Газинформсервис» и СберСтрахование договорились о сотрудничестве на форуме GISDAYS

2 октября на форуме по ИБ и ИТ GISDAYS* ООО «Газинформсервис» в лице Романа Пустарнакова, заместителя генерального директора – коммерческого директора, и СберСтрахование в лице Владимира Шилина, исполнительного директора, обсудили партнёрство компаний.

В рамках сотрудничества компании могут взаимодействовать для обмена опытом, знаниями и лучшими практиками по вопросам развития киберстрахования.

Представители организаций обсуждали сотрудничество для следующих целей:

  • комплексное развитие отрасли кибербезопасности, в частности вопросов, направленных на услуги киберстрахования;
  • содействие реализации стратегий (политик) Российской Федерации в части укрепления технологического суверенитета и импортозамещения;
  • привлечение инвестиций в сферу киберстрахования.

«За более чем двадцать лет существования наша компания накопила большой опыт в сфере обеспечения информационной безопасности. А сотрудничество со СберСтрахованием может расширить наши знания и навыки уже в области киберстрахования: продукта, который начинает стремительно набирать популярность. Развитие в новом направлении усилит нашу экспертизу и позволит вывести работу с заказчиками на новый уровень», — отметил Роман Пустарнаков.

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«Киберстрахование — важная часть системы управления киберрисками: оно помогает компаниям оценивать уязвимости, усиливать профилактику и быть готовыми к восстановлению после инцидента. Сотрудничество страховщика с компанией, занимающейся вопросами информационной безопасности, дополняет эту работу отраслевой экспертизой, опытом оценки угроз и лучшими практиками защиты. Такой обмен знаниями позволяет точнее понимать риски, развивать страховые решения и предлагать бизнесу более комплексную поддержку», — подчеркнул Владимир Шилин.

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности

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