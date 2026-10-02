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Skyeng расширил мониторинг киберугроз с помощью BI.Zone SOC

С помощью экспертов BI.Zone компания расширила периметр мониторинга — от инфраструктурных компонентов до прикладных систем и бизнес-процессов — и настроила детектирование с учетом особенностей своей инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

Специалисты BI.Zone SOC помогают подключать новые источники, анализировать поступающую телеметрию и настраивать сценарии обнаружения с учетом архитектуры систем, бизнес-процессов и актуального ландшафта угроз. Тонкая настройка правил корреляции и фильтрация избыточной телеметрии позволяют оптимизировать обработку данных и выстроить более рациональную модель обеспечения безопасности.

В результате мониторинг Skyeng постепенно выходит за рамки контроля отдельных инфраструктурных событий. BI.Zone SOC помогает выявлять подозрительную активность на уровне приложений и бизнес-процессов, где для корректной интерпретации событий требуется знание специфики конкретной системы.

Ирина Кекелева, старший менеджер по информационной безопасности Skyeng: «Для нас было важно не просто передать мониторинг внешней команде, а получить партнера, который сможет вместе с нами развивать систему обнаружения угроз по мере изменения инфраструктуры. Экспертный опыт специалистов BI.ZONE SOC позволяет учитывать особенности наших сервисов и бизнес-процессов при настройке детектирования. Благодаря этому мы можем постепенно расширять периметр мониторинга, сохраняя управляемость процессов и качество контроля».

Развитие мониторинга строится в тесном взаимодействии команд Skyeng и BI.Zone. Специалисты заказчика предоставляют экспертные знания об архитектуре и эксплуатации собственных сервисов, а эксперты SOC используют их для настройки детектирования и оценки потенциальных сценариев атак.

Круглосуточный мониторинг и техническое реагирование выполняют эксперты BI.Zone SOC, поэтому компании не требуется самостоятельно формировать круглосуточную дежурную смену. При этом развитие системы мониторинга остается совместной задачей: Skyeng и BI.Zone регулярно оценивают качество детектирования, актуальность источников и эффективность используемых сценариев.

Андрей Шаляпин, руководитель центра мониторинга и реагирования на киберугрозы, BI.Zone: «В этом проекте важна именно совместная работа двух команд. От Skyeng мы получаем глубокое понимание архитектуры и бизнес-процессов, а со своей стороны применяем экспертный опыт SOC, чтобы определить, какие события действительно имеют значение для обнаружения атак и как их правильно связать между собой. Такой подход позволяет не просто увеличивать количество подключенных источников, а последовательно повышать ценность мониторинга для бизнеса».

В результате компания получает возможность последовательно расширять охват мониторинга без пропорционального увеличения объема избыточной телеметрии и затрат на ее обработку.

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