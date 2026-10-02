«Солар» запустил сервисы флагманского SOC для среднего бизнеса

Центр противодействия кибератакам Solar JSOC запустил новую линейку сервисов мониторинга и реагирования – JSOC One для среднего бизнеса, которая дополнит существующий индивидуальный сервис JSOC Expert для крупных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

JSOC One позволит обеспечить защиту в том числе небольших региональных организаций, филиалов и подрядчиков крупных компаний, которые раньше не рассматривали услуги классического Security Operations Center (SOC) из-за нехватки специалистов и бюджета. Стартовая цена подключения – от 3 млн руб. в год. Одновременно для новой линейки «Солар» первым в России вводит финансовую гарантию: если SOC пропустит инцидент и клиент понесет ущерб, компания возместит его в пределах 30 млн рублей.



Смена модели защиты: средний бизнес выбирает внешний SOC, крупные компании – расширяют покрытие

На фоне роста и усложнения атак, в том числе использующих возможности ИИ, Solar JSOC – первый и крупнейший в России коммерческий SOC – в 2025 году получил в 2,3 раза больше запросов на сервисы мониторинга и реагирования, чем в 2024-м. А по итогу 2026 года ожидается рост уже в 3,3 раза к уровню 2024-го. Быстрее всего в 2025 г. рос спрос со стороны среднего бизнеса – 293%. У крупных компаний этот показатель составил 208%.

Для изучения причин этих изменений «Солар» в начале 2026 г. провел исследование, охватившее около 100 организаций из разных отраслей экономики с численностью штата от 200 до более 50 тыс. сотрудников. Согласно полученным данным, 60% компаний сегмента среднего бизнеса называют нехватку ИБ-специалистов главной проблемой кибербезопасности, 80% из-за этого ведут задачи мониторинга только в рабочее время в будни. Среди существующих в таком режиме компаний 60% не используют SIEM (системы, которые собирают и анализируют события ИБ из разных источников). Три четверти (75%) таких предприятий готовы передать реагирование на инциденты внешнему SOC. Средний ущерб от шифрования, обозначенный участниками исследования, превышает 7,5 млн рублей, что превосходит расходы на SOC формата JJSOC One.

В крупных холдингах и корпорациях ситуация иная: обычно здесь есть свои центры мониторинга, но они не контролируют всю инфраструктуру – в 42% случаев филиалы и дочерние общества изолированы от головного SOС. Часть функций реагирования компании B2E-сегмента (100%) готовы отдать внешнему провайдеру. В этом случае внешний SOC может взять под мониторинг филиал, дочернее предприятие, подрядчика или отдельный сегмент инфраструктуры, пока тот не подключен к SOC организации.

Спрос на внешний SOC привел к появлению JSOC One с финансовой гарантией

В ответ на изменение спроса «Солар» разработал новые сервисные пакеты в рамках Solar JSOC. Команда изучила российский и зарубежный рынок и определила, какие тарифы и функции заказчики выбирают чаще всего. Задача JSOC One – упростить выбор, подключение и масштабирование сервиса. Еще одна цель – изменить представление о SOC как о дорогой и сложной услуге для избранных.

Одновременно «Солар» меняет и подход к ответственности сервис-провайдера. Компания первой в России закрепляет финансовую ответственность SOC за пропущенный инцидент непосредственно в договоре. Если инцидент в зоне мониторинга JSOC One был пропущен и клиент понес документально подтвержденный реальный ущерб, «Солар» возместит его в пределах 30 млн рублей. При этом компания выплачивает компенсацию напрямую – без участия страховой организации.

При этом новая линейка не отменяет индивидуальный формат JSOC Expert. В портфеле Solar JSOC он остается решением для компаний со сложной и критичной инфраструктурой, которым нужны индивидуальная конфигурация, нетиповые источники данных и работа с SIEM – Solar SIEM или поддерживаемыми сторонними системами.

Линейка JSOC ONE включает два тарифа – JSOC One Start (от 3 млн руб. в год) и Smart (от 4,4 млн руб. в год). Подключение занимает от 1 дня, при этом клиенту не нужно самостоятельно строить SOC и нести капитальные затраты. В обоих тарифах мониторинг и реагирование работают круглосуточно. Скорость реакции на критичный инцидент не превышает 30 минут.

JSOC One Start предназначен для компаний, которым прежде всего нужна защита критичных конечных точек (компьютеров сотрудников и серверов). Его база – технологии Solar EDR для защиты конечных точек, Solar DNS Radar для контроля обращений в интернет и блокировки опасных соединений и Solar Lighthouse для учета защищаемых активов. Solar DNS Radar блокирует попытку перехода на подозрительный ресурс, а Solar EDR позволяет глубоко исследовать хост, с которого произошло обращение. JSOC ONE Start работает в облаке, специалисты Solar JSOC круглосуточно отслеживают события на рабочих станциях и серверах, реагируют на угрозы, блокируют обращения к опасным доменам и ведут учет активов.

JSOC One Smart включает возможности Start и добавляет функциональность Solar SIEM, благодаря чему можно собирать события из разных систем и контролировать инфраструктуру целиком. Предложение рассчитано в том числе на компании, которые строят собственный SOC, хотят закрыть отдельный сегмент инфраструктуры или получить дополнительное экспертное мнение.

«Сегодня защита от флагманского SOC впервые становится доступной для организаций, которые еще два года назад даже не формулировали такого запроса. Эта революционная трансформация стала возможна благодаря запуску в рамках Solar JSOC сразу нескольких существенных изменений. Во-первых, мы используем собственные технологии – значит, нужно меньше внешних лицензий и интеграций. Во-вторых, облачная архитектура избавляет клиента от необходимости самому разворачивать и сопровождать SIEM. В-третьих, автоматизация с помощью ИИ помогает нам быстрее обрабатывать растущий поток событий. Наконец, модульная архитектура дает возможность наращивать сервис по мере появления новых задач, а не покупать весь стек возможностей сразу», – сказал Антон Юдаков, директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар».

Отдельный эффект дает связка EDR и SIEM. В этой архитектуре EDR обрабатывает события на своей стороне и передает в SIEM только алерты, что уменьшает нагрузку на систему мониторинга и снижает требования к ее производительности.