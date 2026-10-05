Curator добавил в свою платформу поддержку сертификатов НУЦ

Провайдер решений в области кибербезопасности и доставки контента Curator внедрил поддержку сертификатов Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры России. Теперь пользователи имеют возможность выпускать такие сертификаты непосредственно через личный кабинет Curator по ранее реализованному механизму выпуска сертификатов Let's Encrypt. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Поддержка сертификатов НУЦ расширяет возможности клиентов по управлению TLS-сертификатами в инфраструктуре Curator и упрощает использование российских сертификатов без необходимости организовывать отдельный внешний процесс выпуска и последующей ручной загрузки.

Выпуск сертификатов НУЦ доступен в разделе «Хранилище сертификатов» личного кабинета Curator. Нужно выбрать пункт меню «Добавить сертификат», выбрать соответствующий способ выпуска и следовать инструкциям в интерфейсе. После выпуска сертификат можно добавить в хранилище и назначить на нужный домен или сервис.

Подробная инструкция по работе с сертификатами доступна в документации Curator: «Хранилище сертификатов» . Описание и документация НУЦ доступны на сайте удостоверяющего центра «Восход».

«Все больше наших клиентов работают с российскими сертификатами по умолчанию, а не по разовому требованию. И если раньше это означало отдельный процесс выпуска и ручную загрузку каждого сертификата в инфраструктуру, то теперь сертификат выпускается и подключается там же, где клиент уже управляет доменами и сервисами», — сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.