Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Лаборатория Касперского» использует облако MWS Cloud для демонстрации своих продуктов

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о том, что «Лаборатория Касперского» использует облачную инфраструктуру компании для демонстрации решений для бизнеса. Также с ее помощью проводится техническое обучение по продуктам — как для внутренней аудитории, так и для клиентов и партнеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Лаборатория Касперского» разворачивает в публичном облаке MWS Cloud демостенды, чтобы показывать возможности своих продуктов для бизнеса. Среди них — комплексные решения для крупных корпоративных заказчиков, предназначенные для защиты от целевых атак и других сложных угроз. Ежегодно компания проводит более 100 демонстраций. В каждой из них могут участвовать от одного до десятков человек со стороны заказчика или партнера.

Демостенды могут разворачиваться под конкретные задачи, использоваться несколько недель или поддерживаться на постоянной основе. Конфигурация зависит от масштаба и вычислительных ресурсов заказчика: от одной до нескольких десятков виртуальных машин с сотнями гигабайт оперативной памяти и терабайтами хранилища. Подготовка демонстрационного стенда на одной виртуальной машине занимает несколько часов, а развертывание сложного контура — несколько недель.

Также «Лаборатория Касперского» проводит с помощью MWS Cloud обучение по продуктам для внутренней аудитории — пресейл-инженеров и других технических экспертов, а также для клиентов и партнеров из России и других стран. В объектном хранилище размещаются практические задания, экзамены и лабораторные работы.

При выборе провайдера для «Лаборатории Касперского» был важен уровень информационной безопасности, а также соответствие технологического стека требованиям компании. Среди других критериев — надежность, производительность, скорость развертывания, доступность из разных стран, уровень технической поддержки, возможности масштабирования. Для хранилища ключевыми факторами была доступность, а также возможность безопасно получать материалы через API из интернета.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Таинственные злоумышленники научились получать доступ к панели управления Cisco

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Почти 90% российских корпораций верят, что готовы к ИТ-апокалипсису, лишь треть проводит учения

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще