«Лаборатория Касперского» использует облако MWS Cloud для демонстрации своих продуктов

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, сообщает о том, что «Лаборатория Касперского» использует облачную инфраструктуру компании для демонстрации решений для бизнеса. Также с ее помощью проводится техническое обучение по продуктам — как для внутренней аудитории, так и для клиентов и партнеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Лаборатория Касперского» разворачивает в публичном облаке MWS Cloud демостенды, чтобы показывать возможности своих продуктов для бизнеса. Среди них — комплексные решения для крупных корпоративных заказчиков, предназначенные для защиты от целевых атак и других сложных угроз. Ежегодно компания проводит более 100 демонстраций. В каждой из них могут участвовать от одного до десятков человек со стороны заказчика или партнера.

Демостенды могут разворачиваться под конкретные задачи, использоваться несколько недель или поддерживаться на постоянной основе. Конфигурация зависит от масштаба и вычислительных ресурсов заказчика: от одной до нескольких десятков виртуальных машин с сотнями гигабайт оперативной памяти и терабайтами хранилища. Подготовка демонстрационного стенда на одной виртуальной машине занимает несколько часов, а развертывание сложного контура — несколько недель.

Также «Лаборатория Касперского» проводит с помощью MWS Cloud обучение по продуктам для внутренней аудитории — пресейл-инженеров и других технических экспертов, а также для клиентов и партнеров из России и других стран. В объектном хранилище размещаются практические задания, экзамены и лабораторные работы.

При выборе провайдера для «Лаборатории Касперского» был важен уровень информационной безопасности, а также соответствие технологического стека требованиям компании. Среди других критериев — надежность, производительность, скорость развертывания, доступность из разных стран, уровень технической поддержки, возможности масштабирования. Для хранилища ключевыми факторами была доступность, а также возможность безопасно получать материалы через API из интернета.