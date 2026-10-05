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«Перспективный мониторинг»: в сентябре 2026 г. продолжились утечки в коммерческом секторе

В сентябре 2026 г. эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») зафиксировали 11 инцидентов, затронувших коммерческие организации, финансовый и государственный секторы и транспортные компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил более 75 млн записей, включая персональные данные, контактную информацию и пользовательские учетные записи.

Больше всего пострадал коммерческий сектор: отсюда в Сеть утекло 58,9 млн записей, большая часть из которых — утечка из крупной сети быстрого питания.

В аналитике снова фигурирует государственный сектор, из которого в сентябре утекло 8,8 млн записей. Самая крупная утечка данных из государственных организаций произошла в апреле 2026 г., когда в открытом доступе оказалось 159 млн записей, после чего утечки в этой сфере не фиксировались до июля 2026 г., когда эксперты обнаружили утечку объемом 8,36 млн записей.

На третьем месте по количеству утечек в сентябре 2026 г. транспортные организации — 7 млн записей. Также эксперты зафиксировали 20 тыс. записей, утекших из финансовых организаций.

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