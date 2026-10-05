«Солар» представил новую версию «Застава 9» для организаций любого масштаба – от небольшого офиса до ЦОД

ГК «Солар» выпустил девятую версию линейки продуктов сетевой безопасности «Застава» для разных сегментов – от небольших офисов до высоконагруженных ЦОД. Новая версия решений обеспечивает защиту каналов связи и удаленного доступа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Контроль состояния устройств пользователей, многофакторная аутентификация и новые инструменты администрирования повышают безопасность подключений и позволяют централизованно управлять тысячами узлов. В результате клиенты могут сформировать защищенную инфраструктуру под разные сценарии и снизить совокупные затраты на эксплуатацию до 15% на горизонте трех-пяти лет.

По оценкам экспертов «Солара», за последние четыре года количество защищаемых узлов инфраструктуры увеличилось в полтора раза. Одновременно растет число распределенных объектов, включая М2М-соединения, производственные датчики, удаленные терминалы и другие автономные устройства, которые необходимо подключать к защищенной инфраструктуре организации. Это повышает требования к масштабируемости и гибкости средств сетевой безопасности.

Расширение сетевой инфраструктуры происходит на фоне роста числа кибератак. По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, средства удаленного доступа входят в тройку основных векторов атак на российские компании. Организации, которые обновляют сетевую инфраструктуру с учетом требований регуляторов к ее защите, оценивают функциональность, производительность и возможности дальнейшего масштабирования решений на базе ГОСТ VPN.

АО «Элвис-плюс» (входит в ГК «Солар») около 30 лет разрабатывает решения в области ГОСТ VPN и IPsec. Сегодня продуктовая линейка «Застава 9» включает обновленную архитектуру, новые программные функции и восемь аппаратных моделей.

«Актуальный ландшафт киберугроз и требования регуляторов рынка к уровню сетевой безопасности крупных и средних компаний резко повысили значимость технологий ГОСТ VPN. Инвестиции в такие решения всегда долгосрочные. Бизнесу крайне важны предсказуемость затрат на эксплуатацию и возможности масштабирования. Линейка решений «Застава 9» позволяет подобрать конфигурацию под конкретный сценарий и развивать защищенную инфраструктуру по мере роста нагрузки», – сказал Александр Чередниченко, технический директор АО «Элвис-плюс» (входит в ГК «Солар»).

Гибридный постквантовый обмен ключами в протоколе IKEv2 — одно из важных обновлений «Застава 9». Этот протокол используется для установления защищенного соединения в связке с IPsec. Новая версия решений позволяет переходить на современные алгоритмы шифрования трафика без изменения их базовой архитектуры. Клиенты могут адаптировать криптографическую защиту по мере стандартизации соответствующих алгоритмов ТК 26 (Технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации»).

Продуктовая линейка «Застава 9» получила новые инструменты для повышения безопасности и удобства администрирования. Собственный центр распределения ключевой информации позволяет централизованно управлять ключами внутри инфраструктуры клиента. Клиенты могут не зависеть от внешних поставщиков иностранного ПО.

«Застава-Клиент» теперь работает в логике Zero Trust. Платформа интергрируется с решением «Сакура» для контроля состояния рабочих мест. Это позволяет автоматически оценивать состояние устройства перед предоставлением сетевого доступа: проверять наличие антивируса и критических обновлений безопасности. Для дополнительной защиты учетных данных поддерживается двухфакторная аутентификация через RADIUS и протокол TLS.

Новая версия линейки решений также включает профили доступа с переключением в один «клик» и обновленную систему централизованного управления с веб-интерфейсом. Возможности REST API также расширены для интеграции с ИТ-ландшафтом клиента. «Застава-Офис» интегрируется со службами каталогов Microsoft Active Directory и ALD PRO.

В девятой версии аппаратная линейка расширена до восьми моделей, рассчитанных на разные сценарии применения – от небольших офисов и филиалов до высоконагруженных узлов. Аппаратно-программный комплекс (АПК) «VPN/FW Застава-75» предназначен для небольших офисов. Модели «VPN/FW Застава-500» и «VPN/FW Застава-700» – для растущего бизнеса, филиалов и офисов. АПК «VPN/FW Застава-5000» пришел на смену прежней «VPN/FW Застава-6000», а «VPN/FW Застава-10000» перешла на новую аппаратную платформу.

АПК «Застава-5000» и «Застава-10000» превосходят предыдущее поколение по производительности. Платформы поддерживают кластеризацию и горячую замену компонентов, что позволяет использовать решения в высоконагруженных узлах. Клиент может подобрать решение под конкретный сценарий и бюджет, а при росте бизнеса масштабировать защиту без перестройки сети.

АО «Элвис-плюс» продолжает поддерживать устройства предыдущего поколения. Клиенты могут поэтапно обновлять инфраструктуру без обязательной замены всего парка оборудования. Решения основаны на международных стандартах IPsec и сертифицированы ФСБ и ФСТЭК России.