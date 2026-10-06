Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Basis Virtual Security 4.1: защита кластеров Kubernetes и реестров образов

Компания «Базис», участник российского рынка программного обеспечения управления динамической инфраструктурой (входит в ГК «РТК-ЦОД»), объявляет о выпуске Basis Virtual Security 4.1 — новой версии решения для защиты виртуальных сред. Акцент в релизе сделан на безопасности средств контейнеризации. Продукт позволяет администратору из одного окна работать с кластерами Kubernetes, управлять политиками и правилами безопасности, проверять реестры и образы контейнеров. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Автоматический контроль кластеров Kubernetes

Кластер Kubernetes теперь можно добавить в Basis Virtual Security в качестве отдельного объекта защиты. Для подключения используется аутентификация на основе сертификатов X.509 — общепринятого способа подтверждения подлинности систем при подключении друг к другу. После регистрации продукт самостоятельно отслеживает состояние, метаданные и спецификации базовых компонентов кластера (узлов и подов) и проверяет соответствие их конфигурации эталонному состоянию. Это позволяет администратору сразу увидеть несанкционированное изменение в инфраструктуре, не проверяя ее вручную. Предусмотрена и возможность принять текущее состояние конфигурации в качестве нового эталона, например, после планового обновления.

Правила контроля задаются политиками целостности, которые администратор назначает на узлы и поды, определяя, какие именно части конфигурации нужно отслеживать. Отдельно в продукте реализовано управление политиками Kyverno — популярного инструмента для описания правил безопасности Kubernetes. Создавать, редактировать и удалять такие политики, а также следить за их статусом теперь можно прямо из интерфейса Basis Virtual Security. Заказчику больше не нужно переключаться между несколькими системами безопасности, чтобы держать инфраструктуру под контролем.

Проверка реестров и образов контейнеров

В Basis Virtual Security 4.1 можно зарегистрировать приватные и публичные реестры образов контейнеров — то есть каталоги, откуда система забирает готовые шаблоны приложений, — с поддержкой основных типов аутентификации. Для реестров, как и для кластеров Kubernetes, предусмотрена процедура первичной инициализации. Списки образов и тегов периодически синхронизируются с реестром, а сами образы сканируются на наличие уязвимостей по гибкому расписанию, с возможностью задать шаблоны тегов, включая простые регулярные выражения. Результаты проверки отображаются прямо в интерфейсе продукта, что избавляет администратора от необходимости использовать для этого отдельный инструмент.

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес
От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес цифровизация

Реализована и проверка цифровых подписей образов: для этого добавлена загрузка доверенных CA-сертификатов и управление ими. Это позволяет заказчику убедиться, что используемый образ контейнера не был подменен или изменен посторонним, и выстроить проверку в соответствии с принятой в организации схемой доверия.

Управление защитой из одного окна

Для работы с контейнерной виртуализацией в интерфейс Basis Virtual Security 4.1 добавлен раздел «Контейнеризация», который объединяет управление защитой кластеров, подов и узлов, политиками целостности и политиками Kyverno. Вся защита контейнерной инфраструктуры видна администратору и настраивается из одного окна.

«Контейнеризация уже стала стандартом промышленной разработки, и вместе с ее распространением растут требования к защите такой инфраструктуры со стороны заказчиков и регуляторов. Поэтому при разработке Basis Virtual Security 4.1 мы во многом ориентировались на требования Приказа ФСТЭК России №118. Обновленное решение обеспечивает безопасность контейнеров на всех уровнях — от кластера Kubernetes и его политик до конкретного образа в реестре. В сочетании с ранее реализованной защитой виртуальных сред это избавляет заказчика от необходимости собирать защиту динамической инфраструктуры из нескольких разрозненных инструментов — он получает ее в рамках одного продукта», — сказал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

РТК-ЦОД разработал ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

Таинственные злоумышленники научились получать доступ к панели управления Cisco

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Почти 90% российских корпораций верят, что готовы к ИТ-апокалипсису, лишь треть проводит учения

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще