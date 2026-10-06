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«Код Безопасности» выпустил технологический бандл для защиты рабочих станций

«Код Безопасности» объявляет о запуске интеграции платформы Secret Net EDR с решением «Континент ZTN». Это важный шаг в развитии защиты конечных точек, позволяющий комплексно контролировать рабочие станции − от выявления угроз до реагирования на них и предоставления доступа к корпоративным ресурсам. Об этом CNews сообщили представители компании «Код Безопасности».

Новый технологический бандл создает единую систему безопасности для корпоративных рабочих станций, устраняя ключевые недостатки классических схем подключения, в том числе проверку пользователя без контроля состояния его устройства и предоставление доступа как проверенным устройствам, так и машинам с признаками компрометации после успешной аутентификации.

Проблема обусловлена архитектурным разрывом между уровнями защиты. Средство защиты конечной точки фиксирует, что происходит на устройстве, однако не может управлять сетевым доступом. Сетевой шлюз контролирует подключение, но не обладает контекстом о состоянии хоста.

Интеграция Secret Net EDR с решением «Континент ZTN» устраняет этот разрыв за счет автоматизации. Перед подключением пользователя «Континент ZTN» оценивает состояние устройства и продолжает мониторинг в течение всей рабочей сессии. Secret Net EDR анализирует активность хоста, выявляет аномалии и обеспечивает управление безопасностью рабочих станций одним агентом через единую консоль. При фиксации угрозы происходит блокировка удаленного доступа.

Интеграция рассчитана в первую очередь на организации, где уже эксплуатируется NGFW «Континент 4» или АПКШ «Континент 3». Она достраивает существующую сетевую инфраструктуру, не требуя ее замены. Платформа Secret Net EDR опирается на технологии Secret Net Studio − решения с многолетней историей эксплуатации в российских государственных структурах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

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