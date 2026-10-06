Правительство Санкт-Петербурга поддержало GISDAYS 2026

С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Санкт-Петербурге и Москве прошёл IX ежегодный форум по информационной безопасности и ИТ GISDAYS 2026, организованный компанией «Газинформсервис». Первый день GISDAYS 2026 подтвердил статус Санкт-Петербурга как одной из ключевых площадок для профессионального диалога о цифровом суверенитете, киберустойчивости и развитии отечественных ИТ-решений.

Первый день форума, 30 сентября, прошёл в Санкт-Петербурге, в Доме учёных на Дворцовой набережной, и был посвящён эффективности расходов на ИТ- и ИБ-инфраструктуру.

«Мы проводим форум в девятый раз. Традиционно GISDAYS — это место для дискуссий, профессионального обмена опытом и решения ключевых вопросов отрасли. В первый петербургский день мы обсудили кибериспытания, превентивные и проактивные меры защиты, поведенческую аналитику и противодействие атакам. Темой культурной программы форума в этом году стали шахматы. Мы видим, что они снова набирают популярность, и это хорошая тенденция. Ведь шахматы — это стратегия, а кибербезопасность — стратегическая дисциплина, где важно планирование и каждая фигура имеет значение», — отметил заместитель генерального директора – коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

В открытии мероприятия принял участие председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов. Он подчеркнул, что Москва и Петербург вместе обеспечивают разработку более 50% всего софта страны, а кибербезопасность сегодня неотделима от стремительного внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизни, включая промышленность.

«Искусственный интеллект не только помогает защищать инфраструктуру, но и создаёт новые риски. С ним нужно уметь работать: внедрять, использовать в качестве инструмента защиты и одновременно понимать угрозы, которые возникают при его применении. Многие компании сейчас разрабатывают стратегии использования ИИ. На законодательном уровне принята суверенная национальная модель искусственного интеллекта. С этого года наш Комитет начинает вести реестр ИИ-сервисов — как бесплатных, так и платных. Петербург станет первым регионом в России, который создаст такой реестр. Он будет полезен в том числе и промышленному сектору. У нас есть собственные модели ИИ, мы их обучаем и развиваем, часть из них будет выкладываться в общий доступ. Это придаст новый импульс развития предприятиям города», — отметил Александр Ситов.

В адрес организаторов и участников форума поступило приветствие Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. «Сегодня вопросы кибербезопасности выходят на первый план. Цифровые технологии стремительно проникают во все сферы жизни, и от того, насколько надёжно мы умеем защищать информацию, напрямую зависит устойчивость государства, бизнеса и благополучие граждан. Петербург, как один из крупнейших научных и технологических центров страны, по праву становится площадкой для столь представительного профессионального диалога», — говорится в его обращении к организаторам и участникам форума.

Партнёрами GISDAYS 2026 выступили компании Positive Technologies, Security Vision, ГК «Солар», RDW Computers, Xello, «АйТи Бастион», ГК InfoWatch, R-Vision, UserGate, «Лаборатория Касперского».

Справочно:

IX ежегодный форум по информационной безопасности и ИТ GISDAYS 2026 прошёл с 30 сентября по 2 октября 2026 года. Деловая программа включала три дня и охватила Санкт-Петербург и Москву.

Организатор форума — компания «Газинформсервис».



