В Перми активисты совета ветеранов научились защищаться от интернет-мошенников благодаря уроку от «Ростелекома»

«Ростелеком» провел лекцию по цифровой грамотности для активистов совета ветеранов Мотовилихинского района Перми. Урок стал завершающим в череде мероприятий, организованных по всему Уралу. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Эксперты компании рассказали пенсионерам, как пользоваться смартфоном и при этом не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников. Участники встречи разобрали самые частые риски: что такое фишинг, почему нельзя переходить по подозрительным ссылкам из СМС, как действуют злоумышленники и какой информацией нельзя делиться в Сети.

Чтобы полученные знания не забылись, представители провайдера передали совету ветеранов учебные пособия «Азбука интернета: основы работы на смартфоне». Книга создана для людей серебряного возраста «Ростелекомом» и Социальным фондом России: текст написан простым языком с понятными иллюстрациями и пошаговой инструкцией. В учебнике разобраны первостепенные навыки пользователя: подключение электронной почты, поиск информации в интернете, работа с соцсетями, безопасная загрузка приложений (в том числе «Госуслуги», «Яндекс Карты», «Мой Ростелеком»), хранение фото и видео, а также оплата коммунальных услуг онлайн.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Люди старшего поколения хотят пользоваться современными сервисами наравне с остальными, но часто не знают, с чего начать. К сожалению, именно пенсионеры сегодня находятся в зоне особого риска: мошенники мастерски играют на их эмпатии, чувстве долга и страхе, требуя срочно перевести деньги. Поэтому на наших встречах мы делаем упор не только на удобство, но и на цифровую гигиену. Главное правило, которое мы закладываем — "правило паузы": если звонят из "банка" или "полиции" и торопят, нужно положить трубку и самому перезвонить в организацию по официальному номеру. Понятная инструкция и живое общение помогают преодолеть страх ошибки. Для "Ростелекома" это часть социальной ответственности — помогать людям не только оставаться включенными в современную жизнь, но и чувствовать себя в ней в безопасности».

По информации «Ростелекома» пользователи старше 55 лет — одна из самых осознанных аудиторий: они активно применяют базовые сервисы защиты компании от спам-звонков и фильтры сайтов. Но главные их опасения связаны с сохранностью сбережений и личных данных. Почти половину респондентов (47%) этой возрастной группы беспокоят утечки персональных сведений, а 39% — схемы кредитного мошенничества, когда на чужое имя берут займы. При этом «серебряные» пользователи ценят не столько «умные алгоритмы», сколько возможность самим управлять защитой: добавлять номера в «черный список» и получать «живую» техподдержку. За блокировку рекламы в интернете готовы платить 58% абонентов провайдера в возрасте 45-60 лет. Это лояльная и платежеспособная аудитория, для которой главное — ощущение контроля над своими деньгами и цифровой жизнью.

Марина Опутина, председатель совета ветеранов Мотовилихинского района Перми: «У нас очень активная аудитория: мы ходим на встречи, посещаем экскурсии и участвуем в городских событиях. Но часто важная информация приходит по электронной почте или в соцсетях, и не все умеют с ней уверенно работать. Теперь у нас есть пособие, где все показано по шагам. На занятии одна из наших участниц впервые сама зашла в приложение и записалась к врачу онлайн — для нее это был маленький личный прорыв. Такие моменты показывают, что знания сразу превращаются в реальную пользу».

Проект «Азбука интернета», созданный специалистами «Ростелекома» совместно с Социальным фондом России, больше 10 лет помогает людям пожилого возраста осваивать основы работы с компьютером и мобильными устройствами. За это время обучение прошли свыше 500 тыс. пенсионеров по всей стране.