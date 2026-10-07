Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и платформы Termidesk VDI

Компании «Аладдин» и «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) для Linux с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Совместимость решений подтверждена сертификатом, выданным по результатам соответствующих испытаний. Для заказчиков это означает возможность использовать JaCarta Management System 4LX для Linux и Termidesk VDI в составе единой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений с подтвержденной корректностью взаимодействия компонентов.

Совместное использование JMS 4LX и Termidesk VDI позволяет централизованно управлять средствами аутентификации и организовать доверенный доступ к виртуальной рабочей среде. Комплексное решение обеспечивает защищенный доступ как к виртуальным машинам, так и к отдельным приложениям, гарантируя соответствие требованиям Приказа №117 ФСТЭК России.

JaCarta Management System 4LX для Linux – это система централизованного управления средствами аутентификации и электронной подписи, защищенными носителями информации, аппаратными OTP/U2F-токенами и программными аутентификаторами. В ее состав входят высокопроизводительный сервер аутентификации JaCarta Authentication Server (JAS), сервис Aladdin 2FA и JaCarta Identity Provider (JIP) – провайдер аутентификации/авторизации в приложениях с поддержкой протоколов SAML и OIDC.

Termidesk VDI – это мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников.

«Заказчикам важно не только наличие отдельных средств защиты, но и возможность интегрировать их в единую ИТ-инфраструктуру. Подтверждение совместимости JaCarta Management System 4LX для Linux и Termidesk VDI позволяет объединить централизованное управление аутентификацией и инфраструктуру виртуальных рабочих мест, обеспечивая пользователям защищенный доступ к виртуальным ресурсам», – сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS/JAS/JIP, «Аладдин».

«При внедрении VDI заказчику важно интегрироваться с уже работающими механизмами доступа, а не строить отдельную систему аутентификации только для виртуальных рабочих мест. Поэтому мы проверяли не один базовый сценарий входа, а разные сочетания Kerberos, PKI, Push и одноразовых кодов. Теперь у нас есть зафиксированный набор конфигураций, которые можно использовать при совместной работе Termidesk и JaCarta», – сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических альянсов «Увеон – облачные технологии».