Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

Подтверждена совместимость JaCarta Management System 4LX для Linux и платформы Termidesk VDI

Компании «Аладдин» и «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») подтвердили корректность совместного функционирования корпоративной системы централизованного управления JaCarta Management System 4LX (JMS 4LX) для Linux с платформой для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk VDI. Об этом CNews сообщили представители «Аладдин».

Совместимость решений подтверждена сертификатом, выданным по результатам соответствующих испытаний. Для заказчиков это означает возможность использовать JaCarta Management System 4LX для Linux и Termidesk VDI в составе единой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений с подтвержденной корректностью взаимодействия компонентов.

Совместное использование JMS 4LX и Termidesk VDI позволяет централизованно управлять средствами аутентификации и организовать доверенный доступ к виртуальной рабочей среде. Комплексное решение обеспечивает защищенный доступ как к виртуальным машинам, так и к отдельным приложениям, гарантируя соответствие требованиям Приказа №117 ФСТЭК России.

JaCarta Management System 4LX для Linux – это система централизованного управления средствами аутентификации и электронной подписи, защищенными носителями информации, аппаратными OTP/U2F-токенами и программными аутентификаторами. В ее состав входят высокопроизводительный сервер аутентификации JaCarta Authentication Server (JAS), сервис Aladdin 2FA и JaCarta Identity Provider (JIP) – провайдер аутентификации/авторизации в приложениях с поддержкой протоколов SAML и OIDC.

Termidesk VDI – это мультиплатформенное решение для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест и организации безопасной удаленной работы сотрудников.

«Заказчикам важно не только наличие отдельных средств защиты, но и возможность интегрировать их в единую ИТ-инфраструктуру. Подтверждение совместимости JaCarta Management System 4LX для Linux и Termidesk VDI позволяет объединить централизованное управление аутентификацией и инфраструктуру виртуальных рабочих мест, обеспечивая пользователям защищенный доступ к виртуальным ресурсам», – сказал Станислав Винарский, менеджер по развитию бизнеса JMS/JAS/JIP, «Аладдин».

«При внедрении VDI заказчику важно интегрироваться с уже работающими механизмами доступа, а не строить отдельную систему аутентификации только для виртуальных рабочих мест. Поэтому мы проверяли не один базовый сценарий входа, а разные сочетания Kerberos, PKI, Push и одноразовых кодов. Теперь у нас есть зафиксированный набор конфигураций, которые можно использовать при совместной работе Termidesk и JaCarta», – сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических альянсов «Увеон – облачные технологии».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская платформа наблюдаемости получила сертификат ФСТЭК

Больше трёх тысяч человек посетили форум по кибербезопасности GISDAYS

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

РТК-ЦОД разработал ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

Таинственные злоумышленники научились получать доступ к панели управления Cisco

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще