В «Нейроинформ» обновили сервис контроля периметра «КиберМонитор»

Компания «Нейроинформ» выпустила масштабное обновление облачного сервиса контроля периметра с экспертной поддержкой – «КиберМонитор» 2.0. Среди ключевых изменений – обновленный личный кабинет, расширение возможностей работы с уязвимостями, новая методика оценки рисков и локальная ИИ-модель, которая помогает анализировать уязвимости и переводить их описания на русский язык. Также обновилась архитектура сервиса, что позволило ускорить ряд проверок в несколько раз. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ».

На фоне увеличения числа кибератак и появления все новых видов угроз разовых пентестов и проверок безопасности ИТ-инфраструктуры становится недостаточно. Своевременно выявлять новые доступные извне активы, уязвимости, утечки и другие угрозы позволяют автоматизированные инструменты контроля периметра. «КиберМонитор» регулярно сканирует внешнюю инфраструктуру, формирует отчеты и уведомляет о новых угрозах, а вся информация и рекомендации по их устранению доступны в личном кабинете. Таким образом, компании могут вести проверки безопасности и контролировать устранение выявленных проблем в едином сервисе без необходимости вручную собирать данные и анализировать результаты.

«КиберМонитор» 2.0 стал результатом переработки сервиса: в новой версии расширен набор проверок, улучшены инструменты анализа и увеличена скорость обработки данных. Обновленный сервис объединяет в себе более 50 функций для анализа защищенности периметра, из которых более 70% автоматизировано, и осуществляет свыше 10 стадий проверки периметра: от OSINT-разведки до исключения ложноположительных срабатываний и верификации находок.

Одним из ключевых изменений стала новая методика оценки угроз. Уровень защищенности периметра теперь оценивается по 6 категориям: утечки данных, сетевая безопасность, раскрытие информации, безопасность веб-приложений, безопасность почты и DNS, а также управление поверхностью атаки. Учет нескольких категорий и их приоритизация по новой методике позволяют более точно и комплексно оценить безопасность периметра.

В обновленной версии полностью переработан дашборд личного кабинета. На главном экране собраны ключевые показатели по активам, сервисам, недостаткам, CVE-кандидатам и утечкам данных с отображением изменений относительно предыдущего сканирования. Такой формат позволяет эффективнее работать с уязвимостями, а также отслеживать изменения уровня угроз и прогресс оценки защищенности периметра.

Чтобы снизить риск рассылки спама и фишинговым писем от имени компании, в «КиберМонитор» добавлена опция проверки механизмов защиты электронной почты (SPF, DKIM, DMARC), которая помогает обнаружить и исправить ошибки в настройке этих механизмов.

Также в несколько раз выросла скорость сканирования периметра. Этого удалось добиться за счет новых алгоритмов, которые автоматически распределяют нагрузку между вычислительными ресурсами «КиберМонитора». Ускорение сканирования и оптимизация работы с большими объемами данных особенно заметны на крупных проектах.

Не менее важным изменением стала встроенная локальная ИИ-модель. Она переводит описания выявленных уязвимостей на русский язык, составляет чек-листы для проверки уязвимостей на возможность эксплуатации, оценивает последствия для части угроз и формирует рекомендации по их устранению. Кроме того, модель помогает определять версии обнаруженных сервисов и ИТ-продуктов. Все эти опции позволяют поддерживать стабильно высокое качество и скорость анализа.

Помимо прочего, в обновленной версии оптимизирована работа с активами и недостатками, расширены проверки и поиск утечек. Так, в частности, появилась возможность видеть утечки не только сотрудников компании, но и клиентов: это влияет не только на безопасность компании, но и на повышение доверия к ней со стороны клиентов.

«Новые уязвимости выявляются каждый день, а сценарии атак регулярно усложняются, в том числе за счет применения ИИ и автоматизации процессов. В таких условиях разовой проверки инфраструктуры недостаточно – важно регулярно контролировать внешний периметр и оперативно реагировать на изменения. При разработке новой версии «КиберМонитора» мы расширили набор проверок, ускорили обработку данных, улучшили инструменты анализа и подключили локальные LLM, чтобы быстрее выявлять угрозы и принимать решения по их устранению», – отметил Александр Дмитриев, генеральный директор «Нейроинформ».

«КиберМонитор» включен в реестр отечественного ПО и подходит как крупным компаниям со зрелой системой кибербезопасности, так и менее масштабным организациям.