Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Swordfish Security обновили фреймворк оценки AI Security

Документ будет доступен для инженеров в области кибербезопасности и разработчиков бесплатно. Методология по оценке зрелости компаний, применяющих искусственный интеллект, была разработана в 2025 г., но в 2026 г., на фоне трансформации корпоративных цифровых сервисов и развития автономных ИИ-систем, в нее добавили несколько важных изменений, отражающих динамику внедрения искусственного интеллекта в России. Об этом CNews сообщили представители ГК Swordfish Security.

Одной из ключевых проблем, возникающих по мере внедрения ИИ в бизнес-процессы эксперты называют растущее количество ИИ-агентов, которым компании доверяют уже не просто задачи, а корпоративные процессы, от аналитики до написания ПО без пошагового контроля человека. Риск связан с самой природой таких систем: агент не ограничивается формированием ответа, а может иметь полномочия, доступ к инструментам и способность действовать без человека в цикле. В такой конфигурации ошибка модели способна перейти из кода в действие внутри корпоративной системы.

Практическим первым шагом для компаний может стать фреймворк оценки AI Security. Генеральный директор Swordfish Security Александр Пинаев представил его версию 2.0. Фреймворк опирается на существующие домены и практики, позволяя компании оценить текущее состояние контроля, определить приоритеты и сформировать последовательность дальнейших действий.

«Фреймворк в версии 2.0 стал более ориентированным на практику. Компания может пройти по вопросам фреймворка, зафиксировать текущий уровень зрелости ИИ-систем и получить маршрут их развития: определить, куда двигаться дальше и какие шаги дадут наибольший эффект в ближайшей перспективе», — отметил генеральный директор Swordfish Security Александр Пинаев.

В новую версию вошли два дополнительных домена: безопасность агентских систем и безопасность RAG-пайплайнов. Первый сфокусирован на контроле поведения агентов. Он позволяет выделить вопросы, связанные с их действиями и использованием инструментов, в самостоятельный контур оценки.

Второй домен посвящен данным, используемым в ИИ-системах. Он предполагает контроль используемых данных, понимание их связи с моделями, учет версий и происхождения компонентов. По словам Пинаева, такой подход необходим и при работе с моделями с открытыми весами, и при использовании проприетарных моделей.

«Если мы не знаем, на каких данных обучалась модель и как формировался ее контекст, мы не можем в полной мере прогнозировать ее поведение», — сказал Александр Пинаев.

Версионный учет, инвентаризация данных и моделей, фиксация инцидентов и наблюдение за нежелательным поведением позволяют перейти от разовой проверки к постоянному управлению AI Security. Это принципиально для генеративных моделей, поведение которых обладает свойством недетерминированности: один и тот же запрос может давать разные результаты.

Обновленный фреймворк дает организациям прикладной инструмент с моделью расчета зрелости, чтобы начать выстраивать контролируемое использование ИИ с учетом особенностей агентных систем, RAG-пайплайнов, данных и моделей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Больше трёх тысяч человек посетили форум по кибербезопасности GISDAYS

Российская платформа наблюдаемости получила сертификат ФСТЭК

РТК-ЦОД разработал ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще