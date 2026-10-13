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На студенческом дне GISDAYS 2026 рассказали о том, как трансформируется рынок найма в ИБ

1 октября 2026 года в петербургском «МТС Live Холл» состоялся межвузовский студенческий форум GIS STUDENT DAY 2026. Мероприятие прошло в рамках IX ежегодного форума по информационной безопасности и ИТ GISDAYS*, организованного компанией «Газинформсервис». Главной темой студенческого дня стал вопрос, который сегодня волнует каждого начинающего специалиста: как изменился рынок найма в ИБ и где искать свою точку входа.

Студенческий день вновь подтвердил статус ключевой площадки, где будущие специалисты по кибербезу могут не только получить знания, но и дать старт карьере. Напомним, в 2025 году студенческий день собрал более 1000 человек на площадке «Севкабель Порт». В 2026 году масштаб вырос: организаторы приняли более 2000 студентов из ведущих вузов со всей России.

«Точка входа — человек»

Форум открылся приветственной речью Павла Иткина, заместителя Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва. Он обратил внимание студентов на главное, что определяет карьеру в быстро меняющейся отрасли, — умение оставаться в тренде и находить свою точку входа.

«Я депутат. Сейчас я в костюме, но почти 20 лет ходил на работу в джинсах и футболке: руководил IT-отделом. IT меня и сформировало.

У каждого поколения на рынке труда свои вопросы и проблемы: не было наставников, технологии были немного другими. Но главное в IT не меняется: технологии развиваются, вы развиваетесь вместе с ними и развиваете их. Поэтому залог успеха — оставаться в тренде и понимать, что происходит.

Чем раньше вы найдёте точку входа в профессию, тем лучше сложится ваша карьера.

С точки зрения кибербезопасности напомню: основная точка входа для злоумышленника — человек. Поэтому получайте знания, анализируйте информацию и не допускайте, чтобы в вашу систему проникли и захватили её», — обратился к студентам Павел Иткин.

Именно человек сегодня оказывается в центре и другой тенденции. По данным экспертов компании «Газинформсервис», прирост вакансий в ИБ за пять лет составил 35%, однако попасть на позицию джуна становится всё сложнее. Спрос не падает — он трансформируется: доля вакансий для начинающих от общего количества составляет всего 4%, и эта цифра может варьироваться по России до 9–11%. Рынок требует эффективности: джунов нужно меньше, опытных специалистов — больше. Доказать накопленный опыт помогают CTF-турниры с разбором решённых задач, лабораторные работы, стажировки и pet-проекты.

Именно на поиск этой точки входа и работает студенческий день GISDAYS, помогая сместить фокус с проблемы на возможности. К участникам обратилась Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис». Она отметила, что форум проводится уже девятый раз, и пригласила студентов на юбилейный форум в следующем году.

Шахматы как метафора

GISDAYS уже девятый год выходит за рамки разговора только о кибербезопасности. Каждый раз находится точка пересечения технологий с другими сферами, чтобы посмотреть на привычные задачи под неожиданным углом. И в этом году такой точкой стали шахматы. Как и в информационной безопасности, в шахматах важно видеть всю позицию, просчитывать варианты, понимать, к чему приведёт следующий ход.

Впервые в рамках студенческого дня прошёл открытый шахматный турнир, организованный шахматным комьюнити Rep Chess и компанией «Газинформсервис». Турнир собрал на одной площадке всех любителей древней, но всегда актуальной игры — от новичков до опытных игроков. Программа включала свободные партии для разминки и основной турнир в двух сессиях.

«Шахматы учат думать на несколько ходов вперёд, стратегически мыслить, просчитывать последствия и спокойно принимать решения, в том числе в сложной ситуации. Эти навыки нужны в любой профессии, а в информационной безопасности они особенно важны: специалистам в ИБ тоже нужно предугадывать действия другой стороны и уметь отвечать за свой выбор. Нам важно поддерживать студентов, которые развивают такие навыки уже сейчас и умеют просчитывать последствия каждого своего шага — будь то ход на шахматной доске или выбор направления, в котором они будут развиваться», — отметила Анна Прабарщук.

Реальные киберзадачи

Киберспортивная составляющая дня включала несколько треков. Студенческие команды проверили силы в CTF-соревнованиях по криптографии, реверс-инжинирингу, форензике и веб-безопасности — по данным организаторов, к вечеру в турнире приняли участие порядка 900 человек.

На киберполигоне «Киберарена» зрители наблюдали за противостоянием команд Red Team и Blue Team. В этом году турнир проходил параллельно в Москве, на площадке VK Play Arena, и транслировался на петербургскую площадку через телемост: московская площадка стала источником трёх прямых включений в эфир. В соревновании участвовали 12 команд: 4 — Red Team (атакующая сторона) и 8 — Blue Team (сторона расследования). Команды противостояли на четырёх виртуальных инфраструктурах: «Университет», «Банк», «Нефтегаз» и «Госсектор». За полтора дня были практически полностью разрушены три инфраструктуры — Банк, Госсектор и Университет. Дольше всех продержал оборону Нефтегаз.

Также в течение дня прошёл квиз от компании «Газинформсервис», а участники, сканируя QR-коды на экране и отвечая на вопросы, зарабатывали GisCoins, которые впоследствии обменивали на фирменный мерч.

Карьера начинается здесь

GIS STUDENT DAY 2026 подтвердил: работодатели приходят за студентами не на выпускные, а на площадки, такие как GISDAYS, — с реальными вакансиями, задачами и офферами. На площадке работала ярмарка вакансий, где топовые компании отрасли проводили собеседования на месте. Участники могли не просто узнать о стажировках, но и забрать предложение о работе, не дожидаясь выпуска. Отдельным событием стал конкурс-акселератор «Биржа ИТ- и ИБ-стартапов», где молодые проекты боролись за внимание инвесторов и экспертов.

Свои образовательные программы представили Университет ИТМО, СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, СПбГЭУ, СПбГМТУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ГУАП, УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России и РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Завершился студенческий день выступлением Toxi$, а также розыгрышами фирменного мерча от партнёров форума.

Партнёрами GISDAYS 2026 выступили компании Positive Technologies, Security Vision, ГК «Солар», RDW Computers, Xello, «АйТи Бастион», ГК InfoWatch, R-Vision, UserGate и «Лаборатория Касперского».

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности

Рекламаerid:2W5zFHaNv6MРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

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