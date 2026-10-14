Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

«Повторите попытку через Google»: мошенники используют для обмана сбои в работе интернет-сервисов

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала использование темы сбоев в работе «Яндекса» в мошеннической схеме с рассылками QR-кодов в адрес российских компаний. От имени государственных учреждений мошенники направляют ложные извещения о проведении внеплановых проверок и привлечении к административной ответственности. Злоумышленники предлагают узнать подробности из «физических документов», которые якобы направлены «специальной доставкой» – ее предлагают оплатить по QR-коду. При этом атакующие указывают, что в случае с проблемой с открытием страниц через «Яндекс» необходимо воспользоваться сервисами Google. Об этом CNews сообщили представители F6.

Как работает схема

Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 обнаружили новую волну фишинговых рассылок с QR-кодами, которые нацелены на российские компании и используют в схеме обмана тему проблем с интернетом и сбоев в работе «Яндекса».

Злоумышленники распространяют такие письма от имени трех федеральных служб. В заголовках используют такие формулировки, как «Отдел Контроля [название ведомства]» и «ИСХ_название ведомства]». Фишинговые письма маскируют под официальную переписку – извещения, требования и предписания. Сообщения подписаны «старшим инспектором контролирующего отдела», имена и фамилии меняются в зависимости от ведомства.

В письмах говорится о том, что «на основании жалобы» или «распоряжения» будет проведена «внеплановая выездная проверка» компании, «контрольные мероприятия» либо «назначена административная ответственность». Злоумышленники сообщают, что более подробная информация «направлена спецдоставкой», а инструкцию для получения «физических документов» прикрепляют в PDF-файле или указывают в самом письме.

Инструкция предписывает отсканировать QR-код, провести оплату, а затем указать адрес и ФИО получателя корреспонденции. Мошенники указывают: «Из-за проблем с интернетом в стране наблюдаются сбои в работе Яндекса. Если у Вас не открывается страница, повторите попытку через Гугл».

Финальная цель злоумышленников – не только заставить сотрудника атакуемой компании совершить перевод (обычно сумма составляет от 400 до 600 руб.), но и получить данные его банковской карты, а также ФИО и адрес. Эти сведения впоследствии могут быть использованы для других кибератак.

Стоит отметить, что подобный подход с использованием в мошеннических рассылках «проблем с интернетом» и «сбоев в работе Яндекса» используется атакующим с начала 2026 г., однако осенью такой обман становится ещё более актуальным и эффективным для хакеров.

Не тот код

Специалисты F6 Threat Intelligence отслеживают злоумышленника, стоящего за фишинговыми рассылками с QR-кодами на оплату «спецдоставки», по имени QRGos TA. Он действует как минимум с осени 2025 года и использует для проведения атак фишинговые рассылки писем с QR кодами, ведущими на поддельные страницы оплаты и ввода банковских реквизитов. Для отправки писем регистрирует домены, которые маскирует под официальные сайты государственных служб и ведомств.

В I половине 2026 г. злоумышленники распространяли такие письма от имени трех федеральных служб. В сентябре-октябре атакующий стал использовать маскировку ещё под два других ведомства.

Осенью 2026 г. получателями писем с мошенническими QR-кодами стали российские компании как минимум из пяти отраслей – промышленности, логистики, строительства, ретейла и интернет-торговли, а также компании-операторы в сфере обращения с коммунальными отходами. Вредоносные рассылки клиентам F6 были успешно заблокированы системой защиты корпоративной почты F6 Business Email Protection (F6 BEP).

Фишинговые сайты, на которые пользователи переходили по QR-кодам из писем, размещаются в доменных зонах .ru, .beer, .biz, .cam, .casa, .click, .info, .lat, .me, .rest, .shop, .space и .wiki. Страницы, созданные мошенниками, имитируют официальные сайты сервисов доставки.

Рекомендации для защиты от мошенничества с QR-кодами

Не переходить по QR-кодам из писем и сообщений от неизвестных отправителей.

Проверять домены отправителя и домены, на которые ведут ссылки или QR-коды: лишние слова, дефисы, региональные префиксы и нетипичные для государственных организаций доменные зоны должны сразу насторожить.

Сравнивать, о чем говорится в письме и куда реально ведет ссылка: даже «официальное уведомление» не должно перенаправлять пользователя на посторонние ресурсы, не связанные с инфраструктурой ведомства.

При малейших сомнениях перепроверять информацию по контактам с официального сайта ведомства.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Из России уходит последняя зарубежная компания, занятая информационной безопасностью

«Свободный офис» получил браузер с сертификатом Минцифры и электронную подпись

Создатели Firefox выпустили браузер для слежки за пользователями

Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно

Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще