Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Security Vision на SOC Forum: кибероперации на скорости ИИ – без потери контроля

Security Vision выступит стратегическим партнером SOC Forum, который пройдет 27-28 октября, и представит концепцию AI-Powered SOC – новый подход к работе центра кибербезопасности, в котором ИИ ускоряет кибероперации, а команда ИБ сохраняет контроль над решениями. На стенде и в деловой программе компания покажет, как перейти от отдельных инструментов защиты к единому управляемому центру кибербезопасности.

Атаки ускоряются, поток событий растет, а команды ИБ не могут увеличиваться бесконечно. Ответ SecurityVision – меньше ручной работы, больше скорости и контроля. ИИ берет на себя первичную обработку событий и другую рутину, помогает быстрее собрать контекст инцидента и предлагает сценарии реагирования. Данные об инцидентах связаны с активами, уязвимостями и рисками бизнеса, чтобы команда видела не только угрозу, но и ее возможные последствия. При этом границы автоматизации определяет сама компания: какие действия выполняются по утвержденным правилам, а где решение остается за человеком.

27 октября в 15:45 Security Vision приглашает на собственную стратегическую сессию «Кибероперации на скорости ИИ». Вместе с представителями бизнеса, CISO и CIO/CTO будет обсуждаться, где ИИ уже дает измеримый эффект для киберустойчивости и эффективности ИБ-бюджетов, что можно автоматизировать, а где необходимы подтверждение эксперта и понятная ответственность. Отдельный фокус – данные интеграции и процессы для перехода от экспериментов к безопасному масштабированию ИИ в корпоративной ИТ-архитектуре.

Эксперты Security Vision выступят с серией докладов. В их числе – «Как защищаться, когда атакует ИИ: классификация подходов»: Николай Гончаров, директор центра мониторинга кибербезопасности, и Иван Костенко, аналитик департамента мониторинга кибербезопасности, разберут поведение атакующей сессии, цикл работ ИИ-агента и подходы к защите на разных его этапах. Инженеры технической поддержки Даниил Серегин и Сергей Ильин представят доклад «Экономика автоматизации SOC: как перевести технические метрики в бизнес-ценность и подготовить платформу к реальным AI-задачам».

Тему развития SOC компания дополнит показом обновленной платформы и продуктов для разных задач кибербезопасности. Посетители стенда познакомятся с обновленной платформой Security Vision 5: улучшенными возможностями хранения и анализа событий, работы с алертами, визуализации данных и настройки рабочих процессов. Компания также продемонстрирует SOAR, зарекомендовавший себя как лидер сегмента, и сканер уязвимостей VS – один из лидеров продуктовой линейки по количеству проданных лицензий в этом году.

Среди новинок – SIEM для обнаружения угроз и EDR для защиты рабочих станций и серверов. Они расширяют возможности выявления угроз в инфраструктуре и на конечных устройствах. Еще один анонс – портал самооценки SA для крупных компаний: решение позволит оценивать защищенность дочерних обществ по единым правилам, выявлять проблемные зоны и управлять ИБ в масштабе всей группы.

Технологии дополняет работа с будущими специалистами. Академия кибербезопасности, игра «Кибербитва», центры в КидБурге и Кидзании, сотрудничество с ВУЗами и действующий SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана помогают пройти путь от цифровой грамотности и выбора профессии до практики мониторинга и реагирования.

Приходите на стенд и другие активности Security Vision, чтобы познакомиться с новыми решениями, обсудить задачи вашей команды и увидеть, как перейти от отдельных инструментов к управляемым кибероперациям на скорости ИИ.

Рекламаerid:2W5zFHdRbUVРекламодатель: ООО «Интеллектуальная безопасность»ИНН/ОГРН: 7719435412/5157746309518Сайт: https://www.securityvision.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Свободный офис» получил браузер с сертификатом Минцифры и электронную подпись

Из России уходит последняя зарубежная компания, занятая информационной безопасностью

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

Создатели Firefox выпустили браузер для слежки за пользователями

Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно

Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще