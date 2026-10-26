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R-Vision VM на платформе R-Vision EVO получила сертификат ФСТЭК России

Система управления уязвимостями R-Vision VM на базе технологической платформы R-Vision EVO успешно прошла сертификационные испытания и получила сертификат соответствия ФСТЭК России №5121 от 20 октября 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель R-Vision.

Сертификат подтверждает, что система автоматизации процесса управления уязвимостями R-Vision VM является средством контроля и анализа защищенности информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. А также соответствует требованиям, зафиксированным в документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия. Сертификат действителен до 20 октября 2031 г.

Получение сертификата позволяет применять R-Vision VM на платформе R-Vision EVO в информационных системах с высокими требованиями к защите информации. В их числе государственные информационные системы (ГИС) 1 класса защищенности, значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) 1 категории, а также информационные системы персональных данных (ИСПДн), для которых необходимо обеспечить 1 уровень защищенности.

Для заказчиков сертификация открывает возможность использовать R-Vision VM на современной технологической платформе R-Vision EVO для контроля защищенности инфраструктуры в соответствии с применимыми регуляторными требованиями и условиями сертификата.

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