Positive Technologies представила ноябрьский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще три уязвимости. Они обнаружены в языке программирования PHP и платформе для разработки программного обеспечения GitLab. Недостатки безопасности позволяют злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код на серверах без авторизации. Две уязвимости уже активно используются в атаках, а третья оставалась незамеченной на протяжении 12 лет. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие оперативного устранения или принятия компенсирующих мер. Они либо уже активно эксплуатируются злоумышленниками, либо могут быть использованы ими в ближайшее время. Чтобы определить трендовые уязвимости, эксперты Positive Technologies собирают и анализируют информацию из различных источников: баз уязвимостей и эксплойтов, бюллетеней безопасности вендоров, социальных сетей, блогов, телеграм-каналов, публичных репозиториев кода. Выявлять такие недостатки в инфраструктуре компании помогает система управления уязвимостями MaxPatrol VM, в которую информация о трендовых уязвимостях поступает в течение 12 часов с момента их появления.

Уязвимости, приводящие к удаленному выполнению произвольного кода, в PHP

PT-2026-118596 (CVE-2026-109618, CVSS — 9,2) и PT-2026-118597 (CVE-2026-109619, CVSS — 9,2)

По данным Cloudflare, PHP используется почти на 70% веб-сайтов. Huntress подчеркивают, PHP используется на сайтах WordPress, Drupal, Joomla и Magento, платформах shared-хостинга, в панелях управления и огромном количестве ПО, которое может не афишировать, что работает на PHP. Так, их влияние на свои продукты подтвердили Palo Alto Networks и Check Point, а также Netgate. Разработчики Coolify, платформы для развертывания и управления приложениями на собственных серверах, подтвердили, что уязвимости затрагивают все ветки версии 4.x.

Уязвимости уже активно эксплуатируются. По данным Cloudflare, в течение 45 минут после публичного раскрытия информации о PHP2Shell количество попыток эксплуатации выросло до десятков тысяч, а спустя два часа — до сотен тысяч. В ноябре 2026 г. Check Point также сообщила об атаках с использованием PHP2Shell на организации в разных странах.

Успешная эксплуатация уязвимости может привести к полной компрометации уязвимой системы: краже баз данных, паролей, токенов доступа и других конфиденциальных данных, изменению хранящейся информации и установке вредоносного ПО. Через скомпрометированную систему атакующий может проникнуть во внутреннюю сеть организации, захватить другие системы и использовать их для дальнейшего развития атаки.

Чтобы защититься, необходимо установить обновленные версии PHP: 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 и 8.2.35. Также из-за серьезности уязвимостей PHP выпустили минимальные исправления для неподдерживаемых версий (7.4, 8.0, 8.1).

Для защиты от эксплуатации уязвимостей Positive Technologies подготовила дополнительные меры безопасности в своих продуктах. В PT AF Cloud защитное правило уже доступно для включения в личном кабинете, а пользователи PT Application Firewall PRO и PT Application Firewall 3 могут получить необходимые правила и инструкции через техническую поддержку компании. Дополнительные правила также подготовлены для PT NAD и PT NGFW.

До установки обновлений снизить риски помогут дополнительные настройки PHP, в том числе отключение отдельных функций и ограничение размера и сложности запросов к веб-серверу. Для одной из уязвимостей разработчики PHP также предложили дополнительные ограничения на использование памяти. Однако эти меры лишь частично снижают риски и не заменяют установку исправлений.

Уязвимость, приводящая к удаленному выполнению произвольного кода, в GitLab CE/EE

PT-2026-120800 (CVE-2026-110264, CVSS — 10,0)

По данным Shadowserver, в сети доступны более 10 тыс. потенциально уязвимых экземпляров GitLab. При этом нет точных сведений о том, сколько из них являются приманками (honeypots). Ошибка присутствовала в GitLab начиная с версии 7.0, выпущенной в 2014 г., и оставалась незамеченной на протяжении 12 лет.

Уязвимость связана с ошибкой обработки специально сформированных текстовых выражений и позволяет злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код на сервере без авторизации. В результате атакующие могут получить полный контроль над сервером GitLab, похитить исходный код программ, токены доступа и другую конфиденциальную информацию. Кроме того, они могут попытаться вмешаться в процесс разработки и внедрить вредоносный код в приложения. Подтвержденных случаев эксплуатации пока не выявлено, однако в открытом доступе уже опубликован код, демонстрирующий возможность использования ошибки в атаках.

Чтобы защититься, необходимо обновить GitLab до исправленной версии (19.5.1, 19.4.3, 19.3.6, 19.2.9, 19.1.9, 19.0.10 или 18.11.13). Пользователям облачных сервисов GitLab.com и GitLab Dedicated дополнительных действий не требуется — разработчик уже устранил проблему. Если организация использует самостоятельно собранную версию GitLab, может также потребоваться обновление языка программирования Ruby, поскольку исправление уязвимости внесено непосредственно в него.

Для обнаружения попыток эксплуатации GitLab опубликовала специальные правила детектирования. Если оперативно установить обновления невозможно, снизить риски помогут дополнительные меры защиты Positive Technologies. Пользователи PT AF Cloud уже могут самостоятельно включить соответствующее правило в личном кабинете, а для PT Application Firewall PRO правило и инструкции по его применению доступны через техническую поддержку компании.