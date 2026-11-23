Avanpost DS и «Ассистент» подтвердили технологическую совместимость

Компания Avanpost, вендор решений для безопасности идентификационных данных и управления доступом и компания-разработчик программных продуктов для удаленного доступа, и управления ИТ-инфраструктурой «САФИБ», подписали сертификат технологической совместимости между службой каталогов Avanpost DS и системой удаленного мониторинга и управления «Ассистент». Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Средства удаленного администрирования позволяют ИТ-специалистам подключаться к рабочим станциям и серверам для настройки программного обеспечения, диагностики и устранения неисправностей. При этом корпоративная инфраструктура постоянно меняется: появляются новые сотрудники и компьютеры, обновляются учетные записи. Сведения об этих изменениях хранятся в службе каталогов, откуда система удаленного администрирования получает их и синхронизирует со своей базой. Без такой интеграции администраторам может потребоваться вручную добавлять и обновлять данные о пользователях и устройствах, что увеличивает трудозатраты и повышает риск расхождений между системами.

Подтвержденная совместимость позволяет использовать «Ассистент» для удаленного администрирования в домене Avanpost DS. Благодаря импорту учетных записей администраторы могут видеть доменные компьютеры непосредственно в интерфейсе «Ассистента» и подключаться к ним для выполнения необходимых задач. А синхронизация со службой каталогов позволяет поддерживать сведения о пользователях и устройствах в актуальном состоянии.

Такая совместимость особенно важна организациям, которые переходят на отечественные службы каталогов и хотят сохранить привычные инструменты удаленного администрирования.

Avanpost DS – российская служба каталогов, предназначенная для централизованной аутентификации и авторизации пользователей, управления пользователями и компьютерами в иерархической структуре. В основе продукта лежат высокопроизводительный LDAP-каталог собственной разработки и центр распространения ключей Kerberos. Продукт создан на базе собственного кода без использования Open Source-компонентов, что снижает риски лицензионных нарушений и зависимости от сторонних разработчиков.

«Ассистент» – российский программный комплекс для удаленного доступа, технической поддержки и централизованного управления ИТ-инфраструктурой (UEM). Продукт подходит для организаций любого масштаба и профиля: от небольших компаний до крупных распределенных холдингов и промышленных предприятий. Предназначен для безопасного удаленного доступа к конечным устройствам, управления и администрирования компьютерной и серверной техники как в изолированных локальных сетях, так и через интернет. Обеспечивает стабильную работу на ОС Windows, Linux, macOS, Android, а также большинстве российских ОС. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и допущен к применению в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), в системах персональных данных и автоматизированных системах управления технологическими процессами.