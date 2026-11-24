Positive Technologies: теперь в Standoff Defend можно отслеживать уровень подготовки специалистов SOC

Positive Technologies обновила онлайн-киберполигон Standoff Defend. В новой версии появился личный кабинет, в котором корпоративные команды могут отслеживать результаты подготовки специалистов SOC, их активность и расписание учебных мероприятий. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Личный кабинет объединяет инструменты для планирования обучения и оценки его результатов. Руководители команд могут следить за прогрессом специалистов, а участники — видеть предстоящие тренировки, встречи с менторами, воркшопы и киберучения. Презентации, записи и другие учебные материалы, доступные команде, теперь собраны в отдельном разделе.

В личном кабинете доступны индивидуальная и командная матрицы MITRE ATT&CK. После правильного выполнения задания соответствующая техника атакующих отмечается в матрице участника. Капитан команды видит общий результат и вклад каждого специалиста. Это помогает определить, какие техники уже отработаны на практике, а каким стоит уделить внимание при дальнейшем обучении.

Календарь активности показывает, в какие дни участники команды выполняли задания. Это помогает руководителю оценивать регулярность практики и планировать дальнейшие тренировки.

«Мы развиваем Standoff Defend с учетом обратной связи от заказчиков и опыта команд, которые регулярно используют полигон. Последние обновления направлены на то, чтобы руководителям было проще организовывать подготовку специалистов и оценивать ее результаты. Мы хотим, чтобы Standoff Defend был не только площадкой для практики, но и инструментом управления обучением команды», — отметил Олег Архангельский, руководитель продуктов киберполигона Standoff.

Standoff Defend получил обновленный дизайн и улучшенную навигацию. Практические задания, задачи по форензике, расследованию атак из кибербитв Standoff и сценариям APT-группировок теперь представлены на отдельных страницах. Переключаться между разделами корпоративного доступа и индивидуальной практики можно через меню профиля Standoff 365.

Еще одно нововведение — ИИ-помощник, который помогает специалистам расследовать атаки и работать с материалами базы знаний Standoff Defend.

При обновлении платформы разработчики также учли обратную связь от заказчиков и внесли ряд доработок, направленных на повышение стабильности и удобства работы со Standoff Defend.

В дальнейшем Positive Technologies планирует расширять применение искусственного интеллекта в Standoff Defend. Одно из направлений — внедрение ИИ-агентов, которые будут проводить атаки на инфраструктуру полигона. Специалисты SOC смогут расследовать такие атаки во время тренировок.