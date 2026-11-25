Платформа управления «Аврора Центр» 5.7.0 прошла сертификацию ФСТЭК России

Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» версии 5.7.0 подтвердила соответствие требованиям четвертого уровня доверия ФСТЭК России. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы».

«Аврора Центр» — это средство для централизованного управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux в компаниях и организациях любого масштаба.

Важным этапом развития «Аврора Центр» стало распространение действия сертификата на функциональность управления рабочими местами на базе ОС Astra Linux. Это открывает дополнительные возможности для реализации проектов импортозамещения и построения защищённой ИТ-инфраструктуры, позволяя организациям использовать единое сертифицированное решение для централизованного управления мобильными и стационарными рабочими местами.

Сертификация ФСТЭК России позволяет аттестовывать информационные системы, в которых используется «Аврора Центр» для управления стационарными и мобильными рабочими местами, на соответствие требованиям по безопасности информации. Это необходимо в проектах, где использование сертифицированных компонентов является обязательным требованием.

Сертификат подтверждает возможность использования платформы управления: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

«Аврора Центр» является одним из элементов для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Применяется в стратегических проектах таких компаний, как РЖД, «Аэрофлот», «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа использовалась для управления 360 тыс. устройств в ходе Всероссийской переписи населения, способна управлять более чем миллионом устройств в рамках одного проекта.

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

Релиз 5.7.0 платформы «Аврора Центр» был представлен в октябре 2026 г. В обновлении появилась поддержка развёртывания в двух дата-центрах с одновременной обработкой нагрузки на обеих площадках.