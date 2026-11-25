Postgres Professional и «КриптоПро» усилят защиту данных в СУБД с помощью российских алгоритмов шифрования

Российский разработчик систем управления базами данных и продуктов для работы с данными Postgres Professional и компания «КриптоПро», российский разработчик средств криптографической защиты информации, договорились о сотрудничестве в области защиты данных и развития механизмов их безопасного хранения. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В рамках взаимодействия компании планируют совместно разработать механизм защищенного хранения данных для систем управления базами данных с применением криптографических алгоритмов в соответствии с российскими стандартами шифрования.

Совместная работа направлена на развитие практик защиты корпоративных данных в условиях роста киберрисков и повышения требований к устойчивости критически важных ИТ-систем. Организации все чаще рассматривают безопасность не как отдельный набор защитных средств, а как характеристику всей технологической платформы — от хранения и обработки данных до своевременного обновления программного обеспечения.

Этот запрос подтверждает совместное исследование Postgres Professional и «К2Тех», посвященное требованиям российских компаний к защищенным СУБД. 93% опрошенных ИТ- и ИБ-руководителей отнесли встроенные механизмы защиты данных, включая прозрачное шифрование данных (TDE) с соблюдением требований 152-ФЗ и сертификации ФСБ России и ФСТЭК России, к числу ключевых критериев выбора защищенной СУБД. Еще 42% участников назвали создание защищенных хранилищ данных и внедрение строгих IAM-систем одним из приоритетных направлений развития.

Postgres Professional непрерывно совершенствует процессы оперативного устранения уязвимостей и параллельно развивает встроенную защиту данных. В фокусе компании – эффективные методы шифрования, снижающие вычислительные затраты и исключающие деградацию производительности СУБД. Взаимодействие с экспертами компании «КриптоПро» усилит это направление криптографической экспертизой и позволит объединить компетенции команд при создании новых защитных механизмов.

«Защита данных сегодня определяется не отдельным средством безопасности, а тем, насколько последовательно она встроена во всю технологическую цепочку: от криптографических механизмов и архитектуры хранения до процессов обновления и эксплуатации СУБД. Совместная работа с «КриптоПро» позволит нам объединить компетенции команд и прорабатывать подходы к защищенному хранению корпоративных данных с применением отечественных криптографических технологий. Для заказчиков это важный шаг к построению устойчивой ИТ-инфраструктуры, в которой требования к безопасности учитываются уже на уровне платформы данных», — отметила Юлия Рынденкова, технический директор Postgres Professional.