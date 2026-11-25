В Smart Monitor 6.2 усилены модули наблюдаемости и ИИ

Компания VolgaBlob обновила платформу Smart Monitor, предназначенную для аналитики, ИТ-мониторинга и построения SOC/SIEM. Модуль AI Security теперь обеспечивает семантический анализ угроз, а модуль AI Observability — аналитику Claude Code в корпоративном контуре. Кроме того, в системе появился новый модуль Database Observability для мониторинга PostgreSQL. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

По мере перехода от экспериментов с ИИ-ассистентами к их постоянному использованию компаниям важно понимать, кто из сотрудников действительно работает с оплаченным инструментом, какие результаты это приносит и насколько эффективно расходуется бюджет. Штатная аналитика популярного ИИ-инструмента Claude Code отвечает на эти вопросы лишь частично: состав отчетов зависит от тарифа, данные поступают с задержкой в сутки и остаются на стороне вендора.

Проблему помогает решить модуль AI Observability в Smart Monitor 6.2, который переносит аналитику Claude Code в контур заказчика. Он собирает телеметрию клиента по OpenTelemetry, снимки утилизации лимитов подписки и содержимое диалогов из локальных файлов клиента. На основе этих данных платформа рассчитывает показатели использования, результаты работы, расходы и лимиты.

Для анализа предусмотрено пять дашбордов: «Обзор», «Организация», «Команда и продуктивность», «Участник», «Подписка и биллинг». Они позволяют сопоставлять число активных пользователей с количеством назначенных мест подписки, учитывать роли и типы мест, оценивать уровень внедрения инструмента. Результат работы можно увидеть в цифрах: pull request, коммиты, строки кода, доля принятых предложений, активное время, стоимость коммита, PR и сессии.

Вторым крупным обновлением релиза стал модуль наблюдаемости баз данных — Database Observability. Сегодня большинство прикладных систем работает на PostgreSQL и совместимых СУБД, и организации управляют десятками и сотнями инстансов, однако мониторинг нередко ограничивается доступностью серверов. Когда приложение замедляется, этих данных недостаточно, чтобы определить, какой запрос стал потреблять больше ресурсов, где возникла блокировка и не отстает ли реплика.

Database Observability собирает телеметрию из системных представлений баз данных и журналов, приводит ее к единой модели данных и предоставляет готовые аналитические дашборды, карточки инцидентов СУБД, инвентаризацию. Опрос выполняется с внешнего узла по защищенному соединению, без установки агента на сервер базы данных и без прав суперпользователя.

Модуль обеспечивает наблюдаемость всего контура СУБД: доступность и нагрузку инстансов, стоимость запросов и регрессии их выполнения, блокировки, дедлоки и длительные транзакции. Он также позволяет контролировать физическую репликацию и слоты, состояние Patroni и PgBouncer, рост баз данных, аудит доступа к данным.

Помимо визуализации показателей, Database Observability предоставляет готовый процесс разбора проблем. В модуле предусмотрены 24 задания, которые регистрируют инциденты с runbook, автоматической связью с активом СУБД и вычисленной по порогу критичностью. Две политики SLA измеряют время реакции и срок устранения. ИИ-инструменты модуля помогают разбирать причины изменений: отдельные задания объясняют план медленного запроса и формируют сводку изменения нагрузки.

Также в Smart Monitor 6.2 доработан модуль AI Security: раньше он опирался на статические правила, согласованные со стандартом OWASP Top 10 для LLM. Теперь к ним добавился семантический анализ на основе embedding-модели, обученной на примерах опасных и безопасных запросов. Модель распознает четыре класса атак: извлечение секретов, опасные действия, подмену инструкций и промпт-инъекции. Одновременно расширены правила статического анализа. Они полнее покрывают сценарии компрометации ИИ-инфраструктуры и применяются как к запросам, так и к ответам.

«В Smart Monitor 6.2 мы развиваем наблюдаемость как инструмент принятия решений для бизнеса. В случае ИИ-ассистентов заказчику важно видеть не только активность пользователей, но и результаты работы, загрузку оплаченных мест и возможности оптимизации расходов. В случае Database Observability — не просто знать, что сервер доступен, а понимать причины замедления и их влияние на бизнес-сервисы. Оба модуля — AI Observability и Database Observability — позволяют связать технические данные с контекстом организации и дать команде возможность перейти от сигнала к действию», — сказал Иван Силкин, технический директор VolgaBlob.