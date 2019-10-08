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В России появятся умные «лежачие полицейские»

На российских дорогах в 2021 г. могут появиться умные «лежачие полицейские», которые по данным видеокамер самостоятельно будут решать, поднимать ли препятствие над дорогой для каждого конкретного автомобиля. Авторы проекта считают, что такой подход продлит жизнь автомобильной подвески на 40%.



Умные «лежачие полицейские»

Уже в 2021 г. в России могут появиться умные «лежачие полицейские» — искусственные неровности на дорогах, которые заставляют водителей сбрасывать скорость на определенных участках. Они будут сами принимать решение, поднимать ли барьер над уровнем дороги для каждого конкретного автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению Autonet Ярослава Федосеева.

По словам Федосеева, в настоящий момент продолжается экспертное обсуждение проекта в рабочей группе НТИ Autonet. В случае, если разработка получит одобрение, в 2020 г. будут выбраны регионы для пилотного внедрения. Если опытные испытания будут пройдены успешно, появления первых умных «лежачих полицейских» можно ожидать уже в 2021 г. Проект обойдется примерно в 8 млн руб.

Технические особенности

Умные «лежачие полицейские» будут оснащены системой фото- или видеофиксации, определяющей скорость движущегося автомобиля. По данным этой системы и будет приниматься решение о поднятии препятствия — в зависимости от того, с какой скоростью едет водитель. Если автомобиль нарушает скоростной режим на данном дорожном участке, барьер будет поднят, если же водитель соблюдает правила, то нет.

Барьер будет подключен к динамическому электроприводу, а сам привод можно будет интегрировать в систему фиксации. Работа электропривода будет зависеть от телематических данных автомобиля: есть ли на его счету ДТП или нарушения ПДД. Система будет беспрепятственно пропускать автомобили скорой помощи и других экстренных служб.

В России появятся умные «лежачие полицейские»

По результатам первых опытных испытаний стало ясно, что следует определить оптимальное расстояние между камерами и барьером, чтобы он не возникал на пути автомобиля слишком внезапно, так как это может привести к аварии.

Авторы проекта полагают, что умные «лежачие полицейские» смогут продлить время службы подвески автомобиля на 40% — если, конечно, водитель будет соблюдать ПДД. Также ожидается, что отсутствие необходимости разгоняться и тормозить, переезжая через «полицейского», будет способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу.

Что такое НТИ

Национальная технологическая инициатива — это долгосрочная государственная программа, направленная на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 г.

Основу НТИ составляют представители наиболее успешных высокотехнологичных компаний, которые в составе рабочих групп при поддержке и участии представителей власти, институтов развития, научных и образовательных организаций разрабатывают и реализуют дорожные карты.

По каждому рыночному направлению формируется рабочая группа, которую возглавляет уже состоявшийся технологический предприниматель, профессионал в соответствующей тематической области, и профильный заместитель министра ответственного федерального органа исполнительной власти. В состав рабочей группы НТИ входят представители бизнеса, научного и образовательного сообществ, органов исполнительной власти и другие заинтересованные участники.

Всего в рамках НТИ утверждено восемь дорожных карт: Aeronet (беспилотная авиация), Autonet (беспилотный автомобильный транспорт), Marinet (цифровая навигация и морской транспорт), Neuronet (развитие человеко-машинных коммуникаций), Healthnet (высокотехнологическая медицинская помощь), Technet («умные фабрики»), Energynet («умная энергетика»), Finnet (финансовые сервисы) и Foodnet (разработка питательных веществ и пищевой продукции). Ведется разработка девятой дорожной карты — Safenet (информационная безопасность).

Одна из рабочих групп, входящих в экосистему НТИ, занимается развитием движения технологических кружков. На поддержку движения в рамках НТИ, как ранее сообщал CNews, планируется потратить 5,8 млрд руб. Весной 2019 г. правительство распределило между Минобрнауки и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 6,2 млрд руб., необходимых для реализации мероприятий в рамках НТИ.