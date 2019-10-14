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Microsoft решила не исправлять «важную» уязвимость в Windows 10 Mobile

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Ошибка, которую не будут исправлять

Израильский исследователь в сфере информационной безопасности Юваль Рон (Yuval Ron) обнаружил уязвимость в мобильной операционной системе Microsoft Windows 10 Mobile, пишет Softpedia. Она позволяет без особого труда попасть в галерею фотографий, хранящихся на устройстве под управлением данной ОС, в обход экрана блокировки, и производить любые манипуляции с изображениями, в том числе удалять и редактировать их.

Правда, для успешного осуществления задуманного злоумышленнику понадобится физический доступ к устройству. Кроме того, фирменный голосовой помощник Microsoft – Cortana – должен быть включен и доступен прямо на экране блокировки. Рон записал видео, демонстрирующее процесс «взлома» устройства.

Microsoft признала факт наличия уязвимости, которая получила идентификатор CVE-2019-1314, и оценила ее как «важную» (Severity – Important). Однако исправлять ошибку компания не намерена.

Вместо этого специалисты Microsoft предлагают пользователям самостоятельно ограничить доступ к Cortana на экране блокировки. Соответствующая опция присутствует в настройках голосового помощника.

Стоит отметить, что большинству российских пользователей смартфонов с Windows 10 Mobile опасаться данной уязвимости, вероятно, не следует, поскольку голосовой ассистент недоступен в России и не поддерживает русский язык.

Причины отказа от выпуска исправления

В российском представительстве Microsoft CNews так прокомментировали отказ от исправления описанной выше уязвимости: «злоумышленнику необходим физический доступ к телефону, на котором пользователь выбрал опцию, позволяющую Cortana работать на залоченном устройстве. Дополнительные детали, включая способы, как обезопасить устройство, можно найти здесь».

По мнению Юваля Рона, Microsoft приняла решение не исправлять уязвимость, потому что число пользователей Windows 10 Mobile на сегодняшний день крайне мало, а до прекращения официальной поддержки ОС остались считанные месяцы.



По данным сервиса Statcounter, на сентябрь 2019 г. доля Windows на рынке мобильных устройств составляет около 0,17%. Пальму первенства в этом сегменте удерживает Android c 72,64%. Основную конкуренцию детищу Google составляет iOS корпорации Apple с показателем в 22,48%.

Приближение «смерти» Windows 10 Mobile

В январе 2019 г. Microsoft объявила финальную дату прекращения технической поддержки Windows 10 Mobile. На официальной странице сайта компании с вопросами и ответами по жизненному циклу этой операционной системы говорилось, что полная поддержка продуктов на базе мобильной версии Windows 10 закончится 10 декабря 2019 г.

«Windows 10 Mobile версии 1709, представленная в октябре 2017 г., является последним релизом Windows 10 Mobile, и Microsoft завершит ее поддержку 10 декабря 2019 г. Окончание поддержки относится ко всем продуктам под Windows 10 Mobile, в том числе, Windows 10 Mobile Enterprise», отмечалось в заявлении Microsoft.

В настоящее время корпорация продолжает выпускать обновления безопасности для Windows 10 Mobile. После 10 декабря 2019 г. в компании не намерены выпускать ни обновления продукта, ни системы безопасности ОС.

По истечении срока поддержки ОС устройства с Windows 10 Mobile можно будет использовать только на собственный страх и риск. Некоторые функции вроде восстановления из резервной копии или загрузки фотографий, в соответствии с планами Microsoft, проработают как минимум до 2020 г.

Сама Microsoft давно советует пользователям устройств с Windows 10 Mobile переходить на технику под управлением iOS и Android.

Впервые о планах Microsoft по сворачиванию поддержки Windows 10 Mobile было объявлено в августе 2017 г., практически одновременно с заявлением о полном отказе от продления срока службы Windows 8.1 Mobile.

Тогда же представители Microsoft заявили о прекращении разработки новых функций для этой мобильной платформы, что на практике также вылилось в отказ от выпуска новых смартфонов.

Несколько слов о мобильной платформе Windows

Windows 10 Mobile представляет собой Windows 10 для мобильных устройств с диагональю экрана не более девяти дюймов. ОС была выпущена в феврале 2015 г., в ее ключевыми особенностями стали возможность синхронизации контента с ПК, подключение устройства к большому экрану или использование его в качестве ПК, с мышью и клавиатурой, а также поддержка приложений UWP.

Один из последних серийных Windows-смартфонов HP Elite x3

Несмотря на запуск собственной линейки Windows-смартфонов под брендом Lumia, купленным в 2013 г. у Nokia, общая доля Windows-смартфонов на рынке так и не достигла двузначных величин. Так, на пике популярности ОС на 99,6% новых устройств устанавливались Android или iOS. К моменту анонса о сворачивании развития ОС около 80% всех Windows-смартфонов использовали Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1, и только на 20% работали под Windows 10 Mobile.