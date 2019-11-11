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WhatsApp массово и без разбора навечно блокирует пользователей

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Пользователей WhatsApp стали автоматически навечно блокировать за участие в безобидных групповых чатах. Попасть под санкции оказалось возможным за смену названия чата на что-то, что покажется модераторам сервиса чем-то зловещим, незаконным или злонамеренным.

Без вины виноватые

Пользователи мессенджера WhatsApp начали жаловаться на неожиданные пожизненные блокировки их аккаунтов. Предпосылок для бана, фактически, не было – они не рассылали спам или запрещенную информацию и не нарушали правила сервиса, другими словами, их блокировка попросту не имеет под собой оснований.

По данным портала GizChina, странное поведение модераторов WhatsApp связано с тем, в каких группах состояли заблокированные пользователи. Участник Reddit u/Mowe11 сообщил, что состоял в обычной студенческой группе, которую внезапно переименовали во что-то незаконное, «злонамеренное» (malicious). К 11 ноября 2019 г. на Reddit было создано как минимум три темы с обсуждением перманентного бана.

Перманентная блокировка

По словам этого пользователя, WhatsApp отреагировал на смену названия группы весьма оперативно, но при этом не стал разбираться, кто это сделал, и что послужило причиной переименования. Вместо этого модераторы попросту заблокировали саму группу, а каждого из участников они отправили в перманентный бан.

От неожиданной вечной блокировки в WhatsApp теперь не застрахован никто

Некоторые из заблокированных пользователей даже не узнали, почему WhatsApp так поступил с ними. Другим же сервис все же прислал уведомление с причиной – блокировка произошла на фоне того, что пользователи состояли в чатах «с подозрительным названием». Теперь, чтобы иметь возможность вновь пользоваться WhatsApp, этим людям придется заново регистрироваться в мессенджере, притом с нового номера телефона. Для владельцев устройств с одним SIM-слотом или тех, у кого всего один номер телефона, это может стать проблемой.

Массовая проблема

На Reddit рассматриваются несколько случаев незаслуженной блокировки, и каждый раз ей предшествовало переименование одного из групповых чатов, в которых состояли пользователи. Реакция WhatsApp на переименование группы во что-то «зловещее» всегда одна – блокировка без суда и следствия, и от количества участников группы это не зависит.

Зафиксирован случай полной блокировки 50 человек, состоявших в обычном чате – пользоваться сервисом со своего прежнего аккаунта они больше не могут просто потому, что кто-то из участников или владелец группы решил сменить ее название. 50 заблокированных человек это не рекорд – пользователь Reddit под ником FranciscoAlfaro опубликовал пост о блокировке всех участников школьного чата, количество которых составляло около 100.

WhatsApp не реагирует

Попытка обращения в техподдержку WhatsApp положительных результатов на момент публикации материала не принесла. На все запросы пострадавших о причинах блокировки сотрудники WhatsApp отвечают, что пользователи нарушили правила сервиса. Официальный ответ мессенджера на сложившуюся ситуацию не опубликован, пути выхода из ситуации WhatsApp тоже не предлагает. В результате пользователям приходится либо менять номер телефона, либо уходить в другие сервисы – Telegram, Viber и другие.

Как избежать блокировки

Угроза перманентного бана нависла над всеми пользователями WhatsApp, потому что сервис предоставляет возможность владельцам чатов практически автоматически добавлять в них любых людей. После этого они могут переименовать группу, и WhatsApp заблокирует всех ее участников.

Избежать подобной участи можно лишь путем запрета на автоматическое добавление в чаты – 5 ноября 2019 г. WhatsApp внес соответствующие изменения в настройки приватности, которые доступны в актуальных версиях приложения под Android и iOS.

Данная функция тестировалась с апреля 2019 г., и на тот момент пользователи могли выбирать, кто именно может добавлять их в группы: «все», «мои контакты» или «никто». В день запуска последний пункт был изменен на «мои контакты, кроме», то есть возможность полного ограничения на добавления в групповые чаты сохранена.

Владельцам чатов, не желающим, чтобы они или другие пользователи попали под санкции WhatsApp, следует изменить настройки приватности и отключить возможность переименования группы любым из ее участников.

Другие случаи неуважения WhatsApp к пользователям

Мессенджер WhatsApp, запущенный в 2009 г. и в 2014 г. выкупленный Facebook за $19,3 млрд, в 2018 г. преодолел отметку в 1,5 млрд активных пользователей в масштабах всего мира. Тем не менее, далеко не всегда он относится к ним неуважительно – случай с перманентным баном не стал первым и единственным.

К примеру, в январе 2019 г. CNews сообщал, что всю переписку человека запросто может прочесть новый владелец его номера. Другими словами, если пользователь WhatsApp перешел на новый номер, а его прежний был передан оператором связи новому владельцу (практика очень распространена, в том числе и в России), то этот человек мог получить доступ ко всем чатам предыдущего пользователя.

В сентябре 2019 г. WhatsApp решил оставить без возможности общения десятки и, может, даже сотни тысяч людей. В обозримом будущем WhatsApp перестанет работать на старых версиях iOS и Android, а также на всех смартфонах под управлением Windows Phone. Разработчики рекомендуют всем владельцам старых смартфонов обновить ПО на них или купить актуальные гаджеты. В начале 2019 г. аналогичная участь постигла пользователей телефонов Nokia Series 40 – WhatsApp прекратил поддержку этой платформы.