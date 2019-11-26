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Маркетплейс CNews впервые в России запустил поиск поставщиков по корпоративной ИТ-безопасности

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ИТ-маркетплейс Market.CNews расширил спектр представленных услуг, добавив возможность поиска наиболее подходящего тарифа среди 10 поставщиков решений для обеспечения корпоративной информационной безопасности.

С сегодняшнего дня Market.CNews предоставил возможность поиска оптимальных тарифов по решениям для обеспечения корпоративной безопасности.

У многих поставщиков данные решения называются антивирусами, хотя выполняют гораздо более широкий круг задач.

Параметрами для поиска тарифов были выбраны следующие опции:

  • Защита рабочих станций
  • Защита мобильных устройств
  • Защита файловых серверов
  • Защита почтовых серверов
  • Наличие централизованного управления
  • Наличие файрвола
  • Наличие песочницы.

Помимо вышеуказанных опций стоимость решений в значительной мере зависит от количества сотрудников в компании. Чем больше сотрудников и защищаемых устройств, тем выше стоимость программного комплекса, однако каждый поставщик предлагает определенные скидки за каждого следующего пользователя.

В настоящий момент в ИТ-маркетплейсе представлено более 30 продуктов 10 поставщиков – компаний, специализирующихся на разработке программного обеспечения, направленного на повышение корпоративной ИТ-безопасности. Стоимость решений начинается от 684 рублей за лицензию длительностью 1 год.

ИТ-маркетплейс Market.CNews начал свою работу 17 сентября 2019 г. Первыми услугами, представленными в проекте, стали IaaS, VPS/VDS и Dedicated. В октябре был запущен поиск поставщиков Colocation. Аудитория сервиса быстро растет.

Основная цель проекта Market.CNews – предоставить руководителям ИТ-отделов компаний из сектора СМБ удобный сервис для поиска поставщиков ИТ-услуг. Одновременно с этим поставщики получают доступ к целевой аудитории – к тем людям, которые нуждаются в их услугах и подбирают оптимальный тариф.

Market.CNews – это идеальная площадка для общения потребителей и поставщиков. Площадка, на которой компании, которые предлагают свои услуги, имеют возможность заявить о себе, а компании, которые нуждаются в этих услугах, – сделать грамотный выбор.

Запуск и развитие проекта поддержали компании TimeWeb, Rusonyx, Selectel и другие.

Для участия в Market.CNews приглашаются все поставщики ИТ-услуг. Базовое участие в маркетплейсе бесплатное. По всем вопросам работы проекта просим обращаться по адресу market@cnews.ru или по телефону +7 495 500-00-36 (доб. 9-507).

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