Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Опубликован рейтинг CNews Security: рынок ИБ поставил новый рекорд

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Рынок информационной безопасности в 2018 г. вернулся к росту, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews Security, выпущенного в рамках обзора «Средства защиты информации и бизнеса 2019». Среди причин роста следует отметить увеличение числа угроз, а также новые требования регуляторов. При этом расходы постепенно смещаются от инвестирования в собственную инфраструктуру к приобретению внешних сервисов от специализированных подрядчиков.

Бюджеты на ИБ выросли

Чем сложнее становится ИТ-инфраструктура, тем больше появляется потенциальных уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Цифровая трансформация неизбежно ведет к росту расходов на ИБ, так как все больше критически важных бизнес-процессов подвергаются автоматизации. В связи с этим неудивительно, что выручка крупнейших отечественных поставщиков средств ИБ по итогам 2018 г. выросла на 8% и достигла p111,5 млрд, немного превысив показатель рекордного 2016 г. (p111 млрд). Данные цифры коррелируют с общемировой статистикой: согласно прогнозу Gartner, глобальные траты на информационную безопасность по итогам 2019 г. вырастут на 8,7% до $124 млрд, сходные цифры приводят аналитики IDC, которые предсказывают рост на 10,7% до $107 млрд.

№ 2018 № 2017 Название компании Город Специализация Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2017 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2018/2017, в % Штат сотрудников, занятых в области ИБ 1 1 Лаборатория Касперского Москва разработка ПО, сервисы ИБ 45 404 040 40 714 340 12 1 650 2 2 Softline Москва дистрибуция ПО, ПАК 15 853 312 14 744 881 8 н/д 3 3 Информзащита Москва интеграция 8 044 588 8 313 832 -3 843 4 4 ИнфоТеКС Москва разработка ПО и ПАК сервисы ИБ 4 552 630 4 231 307 8 562 5 5 Инфосистемы Джет Москва интеграция, сервисы ИБ, разработка ПО 4 400 000 3 900 000 13 208

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Причины, ведущие к росту ИБ-бюджетов, можно разделить на две большие группы. Во-первых, это рост числа уязвимостей ввиду усложнения ИТ-ландшафта и соответствующее развитие технологий злоумышленников. Вторая группа соображений, которая заставляет организации наращивать инвестиции в безопасность, касается государственного регулирования и сохранности личных данных. Правительства практически всех стран мира устанавливают все более жесткие требования к защите информации, обязательные к исполнению на их территории — в том числе и иностранными компаниями.

Безопасность как сервис

Рост затрат на ИБ сопровождается изменением структуры расходов, так как сегмент сервисов растет быстрее поставок ПО и оборудования (+11,2% в 2019 г. по данным IDC). Облако превращается в новую парадигму потребления ИТ, и рынок ИБ не является исключением. В случае информационной безопасности данный подход получил название SecaaS, Security-as-a-Service, когда средства защиты и их обслуживание предоставляются в аренду ИБ-провайдером. Переход на сервисную модель связан с рядом фактором, среди которых необходимость оптимизировать издержки и перевести капитальные расходы в переменные, а также возможность отказаться от непрофильных компетенций и сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах.

№ 2018 Название компании Выручка от направления ИБ в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от направления ИБ в 2017 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от направления ИБ 2018/2017, в % 1 Лаборатория Касперского 45 404 040 40 714 340 12 2 Softline 15 853 312 14 744 881 8 3 Информзащита 8 044 588 8 313 832 -3 4 ИнфоТеКС 4 552 630 4 231 307 8 5 Инфосистемы Джет 4 400 000 3 900 000 13

Источник: CNews Analytics, 2019 Перейти к полной таблице

Кроме того, большую роль в переходе на аутсорсинг играет дороговизна экспертизы и нехватка квалифицированных кадров: в таких условиях дешевле и проще получить услугу у профессионального провайдера, чем построить службу ИБ внутри компании. По оценке ассоциации (ISC)², результатом глобальной нехватка ИБ-специалистов в 2019 г. станет 4,07 млн незаполненных вакансий, при этом данный показатель имеет тенденцию к увеличению от года к году.

Интеграторы и вендоры ИБ

Всех участников рейтинга CNews можно разделить на две большие группы: с одной стороны — интеграторы и сервисные компании, которые оказывают услуги и занимаются внедрением решений различных вендоров (интеграторы), с другой — разработчики, которые занимаются созданием и реализацией собственных продуктов (вендоры).

Фото: https://ru.depositphotos.com Чем сложнее становится ИТ-инфраструктура, тем больше появляется потенциальных уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники

В количественном измерении среди участников рейтинга преобладают интеграторы (17 участников), тем не менее, с точки зрения выручки вклад вендоров в совокупный показатель оказался более существенным — p64 млрд, в то время как общий оборот интеграторов составил только p47 млрд.

Подробнее читайте в новом обзоре CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2019».