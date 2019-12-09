Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

ФСБ арестовала сотрудника сотового оператора, который торговал данными абонентов

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Сотруднику оператора сотовой связи, которого задержала ФСБ, грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную торговлю данными абонентов. Продать данные ему предложили неизвестные лица через мессенджер. Всего он успел реализовать данные 100 абонентов.



Преступник из Кургана

В Кургане был задержан сотрудник местного салона сотовой связи, который незаконно торговал данными абонентов. Задержание было произведено сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы УФСБ России по Курганской области.

Задержанный является сотрудником дилера одной из компаний сотовой связи — какой именно, не уточняется. Через интернет-мессенджер этот сотрудник получил от неизвестных лиц предложение купить у него номера телефонов и паспортные данные абонентов. Он согласился и в период с августа по сентябрь 2019 г. продал покупателям данные более 100 абонентов сотового оператора. Среди них были как жители Курганской области, так и граждане из других регионов России.

Проданные данные составляют коммерческую тайну, поясняет пресс-служба. Они могли быть использованы преступниками для дистанционного мошенничества. В настоящий момент расследование продолжается.

Против задержанного было возбуждено дело по части 3 статьи 183 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В области на данный момент возбуждено более 20 уголовных дел по данному параграфу кодекса.

Похожие случаи

Это не первый в нынешнем году случай, когда абоненты сотовой связи по всей России становятся жертвами мошенников из Курганской области. В июле 33-летнему жителю Кургана предъявили обвинение в том, что он мошенническим способом похитил у 30 абонентов более 500 тыс. руб. Жертвами мошенника стали жители Ленинградской, Тверской и Новосибирской областей.

Сотрудник оператора задержан за продажу данных абонентов

Злоумышленник звонил абонентам, представляясь сотрудником техподдержки их оператора, и сообщал, что компания переходит на новое оборудование, в связи с чем их номера могут быть заблокированы. Чтобы этого избежать пользователи должны были выполнить по его указанию определенные действия — якобы для ручного перехода на новое оборудование. На деле эти действия приводили к отправке денежных средств со счетов абонентов на номер мошенника.

Крупные утечки данных

Напомним, в октябре стало известно о крупной утечки персональных данных абонентов проводного интернета «Билайна». В результате утечки были скомпрометированы имена, номера телефонов и даже домашние адреса более 2 млн человек. База данных, выложенная в интернет, содержит более 8 млн строк. По словам представителей «Билайна», сведения из базы были актуальны по состоянию на 2017 г.

В начале октября владельцы карт Сбербанка также стали жертвами утечки данных, которая, возможно, является крупнейшей в истории российского банковского сектора. Объявление о продаже базы данных появилось в Рунете в последних числах сентября 2019 г., кража информации могла произойти в конце августа 2019 г.

По утверждению человека, опубликовавшего объявление о продаже, в предлагаемой им базе содержатся сведения о 60 млн карт, как активных, так и вышедших из употребления. В настоящий момент у Сбербанка 18 млн активных карт.

В качестве пробной партии злоумышленник предложил небольшой фрагмент этой базы, который содержал подробности о 200 клиентах банка из разных городов. Через несколько дней история получила продолжение — в даркнете появились данные как минимум о 2 тыс. владельцев карт Сбербанка, которые могут быть частью базы на 60 млн карт. Сам Сбербанк утверждает, что на самом деле утекли данные всего о 5 тыс. карт Уральского территориального банка.