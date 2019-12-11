Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Microsoft придумала, как согнать пользователей с Windows 7

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После окончания поддержки Windows 7 пользователи этой ОС начнут видеть всплывающие полноэкранные уведомления, в которых будет рассказываться об опасности дальнейшего использования системы. Самостоятельно уведомления исчезать не будут, на них придется реагировать.



Полноэкранные уведомления

Компания Microsoft будет показывать пользователям Windows 7 полноэкранные предупреждения об опасностях использования этой ОС после окончания срока ее поддержки. Напомним, система останется без поддержки с 14 января 2020 г. Microsoft хочет, чтобы пользователи в связи с этим перешли на Windows 10, и всплывающие полноэкранные уведомления должны убедить их это сделать. Компания начнет их показывать 15 января, о чем она сама сообщила на собственном сайте.

Microsoft и сейчас показывает пользователям Windows 7 сообщения, что им пора обновляться до Windows 10, но пока что не в полноэкранном формате. Полноэкранные предупреждения будут приходить пользователям Windows 7 Service Pack 1 версий Starter, Home Basic, Home Premium, Professional и Ultimate.

В уведомлениях будут расписаны опасности, которым подвергает себя пользователь, оставшись без обновлений и технической поддержки с 14 января 2019 г. Избавиться от полноэкранного предупреждения можно будет тремя способами — нажав «напомнить позже», «узнать больше» и «больше не напоминать». Само по себе, без реакции со стороны пользователя, уведомление не исчезнет.

Если пользователи версии Professional приобрели расширенное обновление безопасности (Extended Security Updates, ESU), им уведомления показываться не будут. ESU для Windows 7 доступно только корпоративным клиентам и только до января 2023 г. Такие обновления приобретаются отдельно для каждого компьютера, и цена ежегодно возрастает. В прошлом месяце Microsoft объявила, что ESU будут доступны не только для крупного, но и для малого и среднего бизнеса.

Также от полноэкранных уведомлений будут избавлены компьютеры, которые подключены к домену или работают в режиме киоска.

Windows 7 против Windows 10

Напомним, Windows 7 все еще очень популярна в мире — в конце 2018 г. на ней работали 36,9% пользователей ПК. Для Windows 10 этот показатель составлял 39,22%. Microsoft понадобилось три с половиной года, чтобы доля пользователей Windows 10 стала больше, чем у Windows 7.

Пользователям будут показывать полноэкранные уведомления об опасностях Windows 7

Первоначально Microsoft рассчитывала, что количество пользователей Windows 10 достигнет 1 млрд уже через три года после запуска этой ОС, но вскоре была вынуждена пересмотреть свой прогноз. По состоянию на сентябрь 2019 г. система была установлена на 900 млн устройств.

Поддержка Windows 7

О том, что Microsoft намерена прекратить какую-либо поддержку Windows 7 в начале 2020 г., компания сообщила в начале 2017 г., настоятельно порекомендовав пользователям, особенно корпоративным, заранее перейти на Windows 10. Система перестала получать основную поддержку 13 января 2015 г. и сейчас находится на расширенной поддержке.

Согласно политике Microsoft, основной период поддержки операционной системы включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня запуска системы в общий доступ или двух лет после выхода следующей версии продукта (в зависимости от того, что закончится позже).

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок выполняются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

Указанные для Windows 7 сроки прекращения поддержки в целом соответствуют общей политике Microsoft в отношении своих продуктов. Но сверхпопулярная ОС Windows XP была выпущена в 2001 г., а окончательно ее пользователи были лишены поддержки 8 апреля 2014 г., то есть спустя 13 лет после выхода.