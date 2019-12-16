Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Смартфон Xiaomi можно превратить в кирпич, установив «обои-убийцы»

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Как выяснили пользователи Reddit, если на Xiaomi Mi 9 установить определенные обои, смартфон перестает работать. Вернуть ему работоспособность можно только стерев все данные пользователя. Пока непонятно, распространяется ли проблема на все смартфоны Xiaomi.



Опасные обои

Смартфоны Xiaomi можно вывести из строя, установив на рабочий стол определенные обои. Об этом интернет-сообщество предупредил пользователь ресурса Reddit под ником Soroush_kohan. Он нашел через Google и загрузил ничем не примечательные обои, которые представляли собой просто черный фон с цветной рамкой по краям. Но как только пользователь установил их на рабочий стол своего Xiaomi Mi 9, с телефоном начались проблемы.

Как поясняет Soroush_kohan, экран устройства начал самостоятельно включаться и выключаться с интервалом примерно в секунду. В те моменты, когда экран был включен, пользователь просто не успевал предпринять какие-то шаги к решению проблемы. Помимо этого, смартфон вибрировал.

Включив и выключив экран пять-шесть раз, Xiaomi Mi 9 перестал это делать, запустил режим восстановления работы и показал пользователю три варианта на выбор: перезагрузиться, стереть все свои данные или подключиться к сервису Mi Assistant, разработанному Xiaomi для более быстрого доступа к некоторым функциям смартфона. Перезагрузка не помогла — после нее все повторилось в той же последовательности. В итоге пользователю пришлось пожертвовать своими данными.

Некоторые пользователи Reddit провели эксперимент, установив те же самые обои на свои смартфоны — это были Xiaomi Mi 9T Pro. У телефонов проявились те же самые неполадки, которые описал Soroush_kohan. В настоящий момент непонятно, затрагивает ли проблема все смартфоны Xiaomi, или только некоторые модели. Англоязычные технические СМИ высказывают предположения, что это может быть проблема программной оболочки MIUI, которую Xiaomi инсталлирует на свои смартфоны.

Что умеет Xiaomi Mi 9

Компания представила Xiaomi Mi 9 в конце февраля 2019 г. Флагман выполнен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 855, который по состоянию на II квартал 2019 г. все еще оставаться самым мощным на рынке. Экран смартфона поддерживает разрешение Full HD+ (2340 х 1080 точек) при диагонали 6,39 дюйма и занимает 90,7% площади лицевой панели. Дисплей основан на матрице AMOLED и оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев. Он покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6, а в небольшом вырезе в верхней части находитcя 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Xiaomi Mi 9 предлагает пользователю три варианта решения проблемы

Модуль основной камеры состоит из трех сенсоров, главный из которых — это Sony IMX586 с разрешением 48 МП. Он дополнен 5-компонентным объективом с углом обзора 79 градусов и диафрагмой F/1,75. Два других сенсора представляют собой широкоугольный объектив на 16 МП и телеобъектив на 12 МП с возможностью двукратного оптического зума. Предусмотрен гибридный (фазовый, контрастный и лазерный одновременно) автофокус.

В смартфоне используются оперативная память стандарта LPDDR4X и встроенный высокоскоростной накопитель UFS 2.1. По умолчанию на устройство установлена ОС Android 9 Pie с прошивкой MIUI 10 и функцией Game Turbo для разгона встроенной в процессор видеокарты Adreno 630 на 20% в игровых приложениях. Xiaomi Mi 9 весит 176 граммов при толщине 7,6 мм. Аккумулятор на 3300 мАч поддерживает скоростную проводную (27 Вт) и беспроводную (20 Вт) зарядку. Порт USB-C дополнен отдельным разъемом для наушников.

Ценовая политика

В России Xiaomi Mi 9 вышел в начале апреля 2019 г. Он доступен в двух комплектациях, которые отличаются только объемом встроенной памяти: вариант с 64 ГБ можно приобрести за 35 тыс. руб., а с 128 ГБ — за 38 тыс. руб. Объем оперативной памяти в обоих случаях равен 6 ГБ.

Примечательно, что Xiaomi оценила свой флагман в два раза дешевле, чем стоит его непосредственный конкурент Samsung Galaxy S10, располагающий похожими программно-аппаратными возможностями. Он оценивается в 69 тыс. руб., если не считать базовую версию S10e с двойной камерой за 57 тыс. руб., но Mi 9 конкурирует не с ней.