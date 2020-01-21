Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

На «Госуслугах» Татарстана утечка. Скомпрометированы персональные данные пользователей

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Эксперты выявили утечку персональных данных пользователей портала госуслуг Татарстана. В свободном доступе оказались ФИО, номера телефонов, СНИЛС, ИНН и другие важные сведения. Количество пострадавших уточняется. В конце декабря 2019 г. в Сети были обнаружены сведения о клиентах «Госуслуг», проживающих в ХМАО.



Данные в свободном доступе

На портале госуслуг Татарстана (uslugi.tatar.ru) была зафиксирована попытка кибератаки с целью получения несанкционированного доступа к персональным данным пользователей ресурса. Об этом сообщило Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, представители которого обратились в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России с заявлением о попытке взлома.

«На портале госуслуг Татарстана зафиксирована попытка несанкционированного доступа, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к части данных портала», – сказано в сообщении ведомства.

Что попало в Сеть

В составе утекших данных находились в первую очередь имена и фамилии пользователей Госуслуг Татарстана. Вместе с этими данными в базе данных хранились номера СНИЛС и ИНН, номера телефонов и хронология действий пользователей на сайте. Не исключена возможность присутствия и других персональных данных. Точное число человек, пострадавших в результате утечки, на момент публикации материала известно не было. Как сообщил CNews технический директор компании DeviceLock (работает в сфере информационной безопасности) Ашот Оганесян, суммарный объем базы данных составил около 457 ГБ. Персональные данные, оказавшиеся в открытом доступе, говорит Оганесян, можно считать скомпрометированными поскольку, существует вероятность, что их могли скачать и выложить в Сеть.

Кто узнал об утечке

Первым утечку обнаружил независимый германо-украинский исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко (Bob Diachenko). 18 января 2020 г. он сообщил об этом Ашоту Оганесяну с целью предотвращения хищения данных. Оганесян подтвердил достоверность информации об утечке. DeviceLock, как пишет Telegram-канал Dataleak, оповестила Минцифры Татарстана по электронной почте и через официальную страницу ВКонтакте и получила ответ 20 января 2020 г.: «Большое спасибо! Примем неотложные меры!».

Сервер с базой данных исчез из свободного доступа 19 января 2020 г. В то же время Минцифры Татарстана на момент публикации материала не подтверждало факт утечки персональных данных пользователей ресурса.

Персональные данные многочисленных клиентов портала Госуслуг Татарстана скомпрометированы

Ашот Оганесян сообщил CNews, что утекшие сведения размещались, с определенной вероятностью, на сервере разработчиков, но в то же время были доступны по двум IP-адресам. Информация хранилась в базе данных под управлением СУБД MongoDB.

На 21 января 2020 г. не было точных данных, как долго информация находилась в открытом доступе. Информацию о «попытке несанкционированного доступа, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к части данных Портала госуслуг РТ» Минцифры Татарстана опубликовало на своем официальном сайте 20 января 2020 г. Эксперты не могут с уверенностью утверждать, попала ли база данных за это время в руки злоумышленникам – поиск информации о ней или сведений из нее на черном рынке результатов не дал.

Не первая утечка в Госуслугах

Появление персональных данных пользователей госуслуг Татарстана стало вторым по счету фактом утечки личной информации с местных порталов государственных услуг.

Как сообщал CNews, 30 декабря 2019 г. Ашот Оганесян обнаружил в свободном доступе базу данных с информацией о 28 тыс. клиентов местного портала «Госуслуг» Ханты-Мансийского автономного округа. В базе, оказавшейся в свободном доступе в результате ошибки в конфигурации Elasticsearch-сервера, на котором она располагалась, содержались ФИО клиентов, их ИНН, номера телефонов СНИЛС, адреса электронной почты и другая персональная информация, включая сведения о наличии детей. В дополнение к этому, по словам Оганесяна, в Сеть утекли еще и токены авторизации этих пользователей на портале, которые могли обеспечить третьим лицам несанкционированный доступ к личным кабинетам этих людей.

Персональная информация этих пользователей госуслуг находилась в свободном доступе продолжительное время. По словам гендиректора DeviceLock, скомпрометированный сервер, содержавший базу данных, был проиндексирован поисковиком Shodan еще 3 декабря 2019 г. При этом сам сервер находится на площадке «Ростелекома».

Стоит отметить, что утечка на портале госуслуг Татарстана – не самая крупная в России. В начале октября 2019 г. Ашот Оганесян обнаружил в Сети данные о 60 млн клиентах Сбербанка. База данных продавалась за определенную плату и содержала подробные персональные данные владельцев кредитных карт, включая ФИО, паспортные данные, а также всю информацию о кредитных картах клиента и операциях по ним, включая кредитный лимит и неиспользованный лимит. Данная утечка была признана крупнейшей в истории российского банковского сектора..