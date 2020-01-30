Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее

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Конец Jumpshot

Avast, разработчик ПО в области цифровой безопасности, решил ликвидировать дочернюю компанию Jumpshot после того, как ее уличили в торговле данными пользователей. Сбор данных осуществлял фирменный антивирус Avast.

Такое решение в компании объясняют нежеланием «ставить под угрозу доверие пользователей». «Приватность наших пользователей является для нас важнейшим приоритетом, поэтому мы решили действовать оперативно, – заявил генеральный директор Avast Ондрей Влчек (Ondrej Vlcek). – Мы решили закрыть Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергают сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами, которые являются для нас основополагающими».

Тем не менее, нелегальной свою деятельность Avast признавать отказывается. По словам Влчека, обе компании действовали полностью в рамках закона и в соответствии с GDPR – Общим регламентом по защите данных, принятым в ЕС в апреле 2016 г.

Avast закроет Jumpshot из-за проблем с конфиденциальностью

В сообщении, опубликованном на официальном сайте разработчика ПО, говорится, что все продукты продолжат работать в обычном режиме, а пользователи не увидят никаких изменений.

Как Avast построил бизнес на продаже данных своих клиентов

Чешская компания Avast занимается разработкой ряда программных продуктов в области информационной безопасности, в том числе и одноименного антивируса для ПК и мобильных устройств. Он распространяется на полностью бесплатной основе и доступен под Windows, macOS и Andoid.

Антивирус также можно приобрести в составе платного решения Premium Security, в которое входят брандмауэр, средства защиты от спама и другие функции. Корпоративным клиентам компания предлагает платное антивирусное решение Avast Business.

По собственным данным компании, ежемесячная аудитория пользователей ее антивирусного ПО превышает 435 млн человек.

В январе 2020 г. издания PCMag и Motherboard провели расследование, которое показало, что Jumpshot, основанная Avast в 2015 г., продавала третьим лицам различную информацию о пользователях, собранную антивирусными программами Avast. В частности, сторонним компания могли быть переданы сведения о поисковых запросах в Google, их поисках мест в Google Maps, а также о просмотрах видео на Youtube, посещениях социальной LinkedIn. Кроме того, «дочка» Avast передавала статистику посещений порносайтов.

Представители Avast утверждали, что компания собирает статистику исключительно с устройств пользователей, давших на то свое согласие. Однако опрос, проведенный журналистами в ходе расследования, показал, что некоторые клиенты не знали о дополнительном бизнесе компании.

Несмотря на то, что информация передавалась в обезличенном виде, по данным журналистов, в некоторых случаях по ней все же можно идентифицировать конкретных пользователей.

Общая сумма, которую Avast заработал на продаже пользовательских данных, на момент публикации материала установлена не была, однако она измеряется миллионами долларов. К примеру, в 2019 г. за доступ к этим данным компания Omnicom заплатила Avast $2,07 млн.

Помимо Omnicom, по данным журналистов, покупателями данных пользователей Avast через Jumpshot могли выступать Microsoft, Google, IBM, Expedia, Keurig, Loreal, Yelp, Intuit, Conde Nast, Home Depot, Pepsi, Sephora, McKinsey и другие.