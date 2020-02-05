Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

На Android-смартфонах годами бесследно исчезают файлы. Google не хочет решать проблему

Безопасность Пользователю Техника
, Текст: Эльяс Касми

В ОС Android обнаружен баг, приводящий к удалению скачанных из интернета файлов и документов. Проблема проявляется на самых разных устройствах, от бюджетных до флагманских, и Google известно о ней с 2018 г., однако она до сих пор не выпустила обновление устраняющее ее.

Автоматическая очистка памяти

Владельцы Android-смартфонов стали жаловаться на проблемы с исчезновением файлов на их устройствах. При попытке перемещения любой скачанной из интернета информации из папки Download («Загрузки») в любую другую папку в памяти смартфона она попросту пропадает, и восстановить ее нельзя.

С такой проблемой столкнулись пользователи ресурса Reddit – участник под псевдонимом Sudofox создал тему 1 февраля 2020 г., и на момент публикации материала она собрала более 20 комментариев. Участники диалога пожаловались, что подобное происходит в различных браузерах, в том числе Brave и мобильной версии Firefox.

andr600.jpg

Хранить файлы в Android-смартфонах небезопасно - они могут исчезнуть навсегда

На форуме техподдержки Google тоже существуют подобные темы – одна из них датирована апрелем 2018 г. и содержит более 50 ответов. Сбой в работе Android происходит на различных устройствах автор темы практически двухлетней давности Gokhun Guneyhan жаловался на подобные проблемы в своем Google Pixel 2. Более свежие модели смартфонов баг тоже не обошел стороной – к обсуждению сложившейся ситуации подключились владельцы Samsung Galaxy S10, флагмана образца 2019 г.

Причина установлена

Sudofox удалось выяснить, почему Android периодически теряет файлы при перемещении из одной папки в другую. Проблема, как он отметил на форуме Google, скрывается непосредственно в менеджере загрузок данной мобильной ОС.

По словам Sudofox, в менеджере загрузок Android есть функция под названием cleanOrphans. За счет нее абсолютно любой файл, изначально сохраненный в «Загрузках», помечается диспетчером как «потерянный», и после перехода смартфона в режим ожидания (после выключения экрана), такие файлы автоматически удаляются.

Google медлит с «лекарством»

Sudofox сообщил Google о проблеме и ее корнях, однако это не первый случай, когда информация о баге в менеджере загрузок была передана компании. Впервые Google уведомили о ней в мае 2018 г., и тогда же был предложен патч, устраняющий ее.

С учетом проявления проблемы в смартфонах, вышедших во второй половине 2018 г. и в 2019 г., в том числе в Galaxy S10, необходимую заплатку Google так и не выпустила.

Какие устройства пострадали

Полного списка Android-гаджетов, способных «терять» файлы при перемещении их из «Загрузок» в другую папку, на момент публикации материала не существовало. На проблему жаловались владельцы гаджетов самых разных производителей, с предустановленной фирменной оболочкой и без нее.

В ответах к темам на форумах Google фигурируют комментарии владельцев HTC U11, Motorola G6, Nokia 7.1, и даже Google Nexus 6P, вышедшего в сентябре 2015 г. Владелец смартфона Samsung Galaxy S9 под псевдонимом Teresa Chapman отметила, при переносе информации со своего старого Galaxy S7 на новый смартфон она лишилась 5000 фотографий.

В то же время другие владельцы Pixel 2 и 2XL сообщили, что с подобной проблемой они не сталкивались. Пользователь Reddit MishaalRahman попытался воспроизвести ее на Pixel 4, и у него ничего не вышло.

Потеря файлов в других ОС

Пользователи могут лишиться информации не только на Android-смартфонах, но и на ПК под управлением Windows 10. В октябре 2018 г. Microsoft выпустила обновление October Update 2018 для данной ОС, установка которого приводила к безвозвратному удалению пользовательских файлов на некоторых компьютерах. Уничтожению было подвержено содержимое библиотек Windows 10, включая документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, эти данные могли быть потеряны навсегда.

Спустя несколько дней глава программы Windows Insider Дона Саркар (Dona Sarkar) написала в Twitter, что служба технической поддержки компании располагает инструментами для восстановления файлов, удаленных во время установки October Update 2018. Для восстановления якобы нужно просто позвонить на линию поддержки, однако большинство операторов линии даже не знали, о каких инструментах идет речь.

Другие материалы рубрики

Гаджет стоимостью $300 сводит с ума «лучший в мире» автопилот Tesla. Видео

Российский эксперт: Huawei встроила в свои процессоры бэкдоры и не собирается их закрывать

Брешь в Linux и macOS превращает любого пользователя в админа системы

Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10

Создается сверхзащищенный мессенджер для параноиков. Код распространяется бесплатно

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

Техника

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов

Топ-9 программ для создания 3D-моделей

7 бытовых приборов, от которых пора избавиться
Показать еще
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты