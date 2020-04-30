В нынешней ситуации бизнес должен принимать во внимание, что киберпреступники готовы использовать слабые места и пробелы в безопасности, которые возникают из-за стремительного перехода сотрудников компании на новый формат работы. Неподготовленные пользователи и незащищенные системы могут быстро стать проводниками вредоносных программ. Время имеет существенное значение, а потому безопасность должна быть неотъемлемым элементом любой стратегии удаленной работы.

Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

Холдинг USM Алишера Усманова планирует приобрести «ИКС Холдинг», объединяющий несколько десятков ИТ-компаний. Предприятия «ИКС Холдинга» являются лидерами в том числе на рынке решений для СОРМ и «пакета Яровой». Владелец «ИКС Холдинга» Антон Черепенников имеет много общих проектов с Усмановым.

Холдинг USM приобретает «ИКС Холдинг»

Холдинг USM, основным владельцем которого является Алишер Усманов, договорился о приобретении «ИКС Холдинга». Об этом CNews сообщили представители USM. Предполагается, что «ИКС Холдинг» станет частью холдинга «ЮэСэМ Телеком», через который USM владеет 100% акций сотового оператора «Мегафон».

В результате сделки 80% акций «ЮэСэМ Телеком» будут у холдинга USM, 10% получит Антон Черепенников, 10% будут у гендиректора USM Ивана Стрешинского.

Антон Черепенников, как и глава «Мегафона» Геворк Вермишян, сохранят свои должности, при этом Черепенников станет операционным директором «ЮэСэМ Телеком» и войдет в совет директоров «Мегафона».

Для чего нужно новое объединение

Иван Стрешинский напоминает, что «ИКС Холдинг» является крупным поставщиком «Мегафона» и поставляет оператору целый ряд продуктов и услуг – от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры. «Объединение сильных сторон этих компаний создаст широкий спектр синергий в разных сферах ИКТ, включая решения для корпоративного и государственного сектора, программное обеспечение и цифровую трансформацию крупных промышленных предприятий, - говорит Стрешинский. - Наша амбиция – построить крупнейший в СНГ и Восточное Европе холдинг цифровых услуг и решения на базе двух флагманов в своих отраслях».

Что представляет из себя «ИКС Холдинг»

«ИКС Холдинг» был создан в начале 2019 г. и объединяет 27 ИТ-компаний. В первую очередь, это субхолдинг «Цитадель», являющийся крупнейшим объединением компаний – разработчиков решений для СОРМ, Системы оперативно-розыскных мероприятий, позволяющей операторам связи взаимодействовать с правоохранительными органами.

Алишер Усманов, основной владелец холдинга USM

В состав «Цитадели» входят «МФИ Софт», «Основа Лаб», «Малвин Системс», «Сигнатек», «Града Технологии» и другие компании. В числе прочего предприятия «Цитадели» выступают в качестве поставщиков решений для исполнения требований так называемого «пакета Яровой», обязывающего операторов связи хранить содержимое телефонных переговоров и интернет-трафика своих абонентов.

Субхолдинг «Криптонит» занимается разработками в области квантовых вычислений и криптографии, машинного обучения, сетевой и информационной безопасности, а также новых телекоммуникационных стандартов и их безопасности.

Предприятия субхолдинга «Форпост» занимаются системной интеграцией, цифровой трансформацией крупных предприятий, информационной безопасностью, системами хранения данных, безопасными городами , большими данными, блокчейном и прочее.

Также в состав «ИКС Холдинга» входят разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных Yadro, поставщик BSS-решений для операторов связи Nexign и разработчик платформы «безопасной монетизации» данных для операторов связи One Factor.

Что общего и Антона Черепенникова и Алишера Усманова

У Антона Черепенникова было много общих проектов с Алишером Усмановым и его активами. Черепенников начинал свой бизнес с киберспортивного холдинга Esforce.

В 2015 г. холдинг USM инвестировал в него $100 млн. В 2018 г. данный холдинг был приобретен Mail.ru Group, совладельцами которого являются USM и «Мегафон».

Также USM выкупил у Черепенникова разработчика ПО «Джи эс ей групп». А «ИКС Холдинг», со своей стороны, приобрел у USM разработчика биллинговых решений «Петер-сервис» (была переименована в Nexign).

В 2017 г. «Мегафон» приобрел у Черепенникова за $3,1 млн 12,5% акций компании «Форпост», которая выполняла роль холдинговой структуры для системного интегратора и поставщика комплексных ИТ-решений «Талмер». Со своей стороны, «Талмер», выполняет роль закупочного альянса для «Мегафона», Mai.ru Group и принадлежащего Усманову холдинга «Металлинвест».

В начале 2019 г. Черепенников через «ИКС Холдинг» выкупил обратно у «Мегафона» свою долю в «Форпосте». Также «Форпост» выкупил у «Мегафона» ИТ-компанию «Кометрика», созданную для реализации проектов в области блокчейна и интернета вещей. Сумма обеих сделок составила 270 млн руб.

Кроме того, в 2018 г. «Мегафон» приобрел у системного интегратора «Техносерв» компанию УК «Техноинвестропект», реализующую проекты в области «безопасного города». Позднее эта компанию была переименована в «Коркласс» и перепродана Черепенникову за 640 млн руб.

Слухи об объединении «ИКС Холдинга» и «Мегафона» не подтвердились

Член совет директоров «Мегафона» и бывший замгендиректора оператора Анна Серебрянникова возглавляет совет директоров «Форпоста». В конце 2019 г. появилась информация об объединении «ИКС Холдинга» с «Мегафоном». Алишер Усманов тогда говорил, что рассматривается возможность не слияния, а приобретения «Мегафоном» «ИКС Холдинга».