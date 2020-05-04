В нынешней ситуации бизнес должен принимать во внимание, что киберпреступники готовы использовать слабые места и пробелы в безопасности, которые возникают из-за стремительного перехода сотрудников компании на новый формат работы. Неподготовленные пользователи и незащищенные системы могут быстро стать проводниками вредоносных программ. Время имеет существенное значение, а потому безопасность должна быть неотъемлемым элементом любой стратегии удаленной работы.

Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить

Митрополит Тихон в январе 2020 г. стал жертвой взлома – хакеры получили доступ к его электронной почте и скопировали «40 ГБ информации и 44 тыс. писем». Фрагменты переписки стали появляться в Сети, и хакеры потребовали 10 млн руб. в обмен на прекращение публикаций, но митрополит Тихон ответил им отказом.



Взлом на 10 миллионов

Неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте митрополита Псковского и Порховского Тихона (Георгия Шевкунова) скопировали его письма, и потребовали с него 10 млн руб. за прекращение публикации похищенной информации в интернете. Митрополит сообщил «РИА Новости», что отказался платить вымогателям.

«Несколько месяцев назад обнаружилось, что у меня взломана электронная почта, за много лет. Мою частную и деловую переписку стали публиковать на сайте Black Mirror. Параллельно эти материалы републиковались на других телеграм-каналах. Мне было предложено заплатить 10 миллионов рублей, чтобы приостановить публикации. Я, конечно, отказался», – сказал митрополит Тихон.

Митрополит Тихон не планирует идти на поводу у шантажистов

Почта митрополита была взломана в январе 2020 г., и тогда же были в Сети появились первые фрагменты писем. Подлинность ряда писем была подтверждена изданием The Insider. Упомянутый митрополитом «сайт» Black Mirror – это анонимный Telegram-канал, специализирующийся на распространении электронных писем известных людей.

Гигабайты личной информации

По утверждению Black Mirror, архив с личной перепиской митрополита Тихона включает в себя 40 ГБ информации и 44 тыс. писем. Он охватывает период с 2008 по 2020 г., и вместе с перечисленным в нем есть несколько десятков аудиофайлов и видеозаписей.

Первая публикация фрагментов писем митрополита, по данным портала «Медуза», датирована 24 января 2020 г. – их распространил Telegram-канал «Незыгарь». Они, согласно утверждению канала, содержали детали переписки митрополита с экс-министром культуры России Владимиром Мединским. Также были опубликованы фрагменты письма Мединского режиссеру Никите Михалкову, в котором экс-министр якобы назвал художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова «застенчивым воришкой».

В Black Mirror подтвердили, что архив с перепиской митрополита есть в распоряжении канала

Подобное заявление может быть связано с тем, что в середине 2017 г. против Серебренникова было возбуждено уголовное дело – в нем утверждается, что он возглавил организованную группу из числа сотрудников автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия», занимавшихся подготовкой отчетных документов для Минкультуры России. В своих сметах, согласно материалам дела, они приводили неверные данные с завышенной стоимостью работ.

Письма, фрагменты которых были опубликованы Telegram-каналами, датированы 2018 г. и 2019 г.

Причины отказа от уплаты выкупа

Митрополит Тихон объяснил агентству «РИА Новости» свой отказ платить хакерам выкуп тем, что не желает «идти на условия шантажистов и поощрять грязный бизнес». Тот факт, что он решил прокомментировать происходящее спустя более трех месяцев с момента первых публикаций его писем, он объяснил тем, что в последнее время количество вопросов от журналистов на эту тему «просто зашкаливает». Изначально, по его словам, он не планировал давать комментарии и обращать внимание на произошедшее.

Митрополит Тихон добавил, что спокойно относится к случившемуся и «никакой крови» не жаждет. «Я знаю, что компетентные органы ищут взломщиков, но найдут или нет – посмотрим», – добавил он.

Реакция Black Mirror

Представители канала Black Mirror, опубликовавшего переписку митрополита Тихона, отметили, что они не требовали за эту информацию 10 млн руб. «Команда BlackMirror предполагает, что уважаемого митрополита Тихона ввели в заблуждение всевозможные “решальщики” и “помощники”, заодно решив “навариться” на “решении проблемы”», – сказано в сообщении администраторов канала.

Администрация Black Mirror отрицает свою связь с требованием выкупа у Митрополита Тихона

Биография Митрополита Тихона

Георгий Шевкунов родился в 2 июля 1958 г. в Москве. В 1982 г. он окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа». Сразу после окончания вуза принял крещение и поступил в Псково-Печерский монастырь трудником. В монашество под именем Тихон был пострижен 2 июля 1991 г.

16 июля 1995 г. митрополит Тихон был назначен наместником возрожденного Сретенского мужского монастыря. Спустя четыре года, в 1999 г., он стал ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, в дальнейшем преобразованного в Сретенскую духовную семинарию.

5 марта 2010 г. митрополит Тихон был назначен ответственным секретарем Патриаршего совета по культуре, а 31 мая 2010 г. – руководителем комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом. Также 15 марта 2010 г. по указу бывшего Президента России Дмитрия Медведева он был утвержден членом Совета по культуре и искусству при Президенте России.

В марте 2011 г. Георгий Шевкунов стал членом Высшего церковного совета Русской православной церкви, в августе 2015 г. вошел в состав Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым. В 2019 г. он стал членом общественного совета при Комитете по культуре Госдумы России.