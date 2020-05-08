В нынешней ситуации бизнес должен принимать во внимание, что киберпреступники готовы использовать слабые места и пробелы в безопасности, которые возникают из-за стремительного перехода сотрудников компании на новый формат работы. Неподготовленные пользователи и незащищенные системы могут быстро стать проводниками вредоносных программ. Время имеет существенное значение, а потому безопасность должна быть неотъемлемым элементом любой стратегии удаленной работы.

Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

В ноутбуках на чипах Intel появится слежка за ворами

Intel в содружестве с создателем трекинговых устройств Tile работает над технологией защиты ноутбуков от кражи. Она будет встроена в ее микросхемы, и первые подобные лэптопы могут поступить в продажу до конца 2020 г. У AMD подобной технологии пока нет.

Борьба с кражей ноутбуков

Компания Intel объединилась с американским производителем отслеживающих устройств Tile для создания технологии, позволяющей видеть местонахождение потерянного или украденного гаджета. Первыми устройствами, в которых она будет реализована, станут современные ноутбуки с процессорами Intel.

Как пишет Engadget, идея Intel заключается вовсе не в том, чтобы встроить в корпусы ноутбуков дискретные метки или отдельные чипы для геолокации. По задумке чипмейкера, технология станет частью ее микросхем, но пока неизвестно, о чем конкретно идет речь – о наборах системной логики (чипсетах), непосредственно о центральных процессорах или о принципиально новых чипах, которые разработает Intel.

Как это работает

По заявлению представителей Tile, новая технология отслеживания не потребует интеграции в ноутбук дополнительного источника энергии для питания встроенного в продукцию Intel геолокатора. Вместо этого она будет работать непосредственно от аккумулятора самого лэптопа.

Метки Tile широко применяются для отслеживания не только техники, но и регулярно теряющихся ключей

По данным ресурса Liliputing, за счет работы от батарейки мобильного компьютера трекер позволит отслеживать местоположение ноутбука, пока тот включен или находится в спящем режиме. О том, как технология поведет себя, как только ноутбук выключат, в Intel и Tile не уточняют.

Помимо этого, полный разряд аккумулятора или его извлечение из корпуса сделает новую технологию бесполезной. Не исключено, что к моменту поступления экспериментальных микросхем OEM-производителям ноутбуков Intel и Tile вернутся к идее добавления резервного источника питания.

Сроки поставки

Liliputing уточняет, что объединение Intel и Tile не гарантирует появление трекинговой технологии во всех без исключения ноутбуках на чипах Intel. Вероятно, в ряде моделей ее не будет, и итоговое решение по интеграции трекера в свои ноутбуки будут принимать непосредственно вендоры. По оценке самой Tile, они могут сделать эту технологию дополнительной опцией, доступной, к примеру, только в топовых комплектациях мобильных ПК.

Опытные образцы чипов, как сообщили представители Tile, поступят OEM-производителям до конца 2020 г., без более точных сроков. Появление первых ноутбуков с новой технологией может состояться в конце 2020 г. – начале 2021 г.

Первый ноутбук с трекером Tile

На момент публикации материала отслеживающие технологии Tile уже применялись в мобильных ПК, но в виде дискретного блока внутри корпуса и пока в единственном ноутбуке из всех существующих. Им стал ноутбук-трансформер бизнес-класса HP Elite Dragonfly G2, дебют которого, как сообщал CNews, состоялся в начале января 2020 г. Благодаря технологии Tile можно увидеть, где находится забытый или утерянный Elite Dragonfly G2, а опциональный сервис Tile Premium направляет пользователю оповещения, когда лэптоп остается без присмотра.

HP Elite Dragonfly G2

Elite Dragonfly второго поколения также является первым в мире ноутбуком, в котором используется собранный в океане и переработанный пластик, при этом более 82% механических деталей устройства выполнены из переработанных материалов. В мировой рознице он появился в феврале 2020 г.

Ноутбук основан на процессорах Intel Core десятого поколения и комплектуется сенсорным экраном на 13,3 дюйма, способным поворачиваться на 360 градусов и поддерживающим разрешение от Full HD до 4К с яркостью от 400 до 1000 нит в зависимости от комплектации.

Чем ответят AMD и Apple

На момент публикации материала компания AMD, основной конкурент Intel на рынке процессоров, не обладала собственной (или лицензированной) технологией отслеживания мобильных компьютеров. У Apple подобная разработка имеется, но она используется пока лишь в смартфонах.

Речь идет о технологии Ultra Wideband (UWB), появившейся в смартфонах серии iPhone 11 осенью 2019 г. и реализованной в виде отдельного чипа U1. В ноутбуках MacBook и планшетах iPad она пока не применяется.

Также Apple готовит новое устройство, получившее название AirTag (эту торговую марку она выкупила у российской компании). Под ним скрываются геометки, позволяющие контролировать место дислокации любого объекта – кошелька, рюкзака, чемодана, и вместе с ними ноутбуков, планшетов и др. По состоянию на 8 мая 2020 г. AirTag не были представлены официально, но в начале апреля 2020 г., как сообщал CNews, Apple «проболталась» о них, случайно опубликовав в интернете видеоинструкцию для iPhone, в котором эти метки были упомянуты.

Напомним, что Apple планировала показать AirTag еще осенью 2019 г. – сперва в день премьеры смартфонов линейки iPhone 11 в сентябре 2019 г., а затем вместе с ноутбуком MacBook Pro 16 в ноябре 2019 г.