Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Telegram прощен. Власти отменяют его блокировку в России

В России после более чем двух лет блокировки с мессенджера Telegram были сняты все ограничения. Это решение Роскомнадзор принял по согласованию с Генпрокуратурой России.

Telegram освобожден

Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории России. По данным ведомства, это было сделано по согласованию с Генпрокуратурой России.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», – сказано в заявлении Роскомнадзора. «Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», – добавило ведомство.

Стоит отметить, что в течение всего срока блокировки российские пользователи Telegram могли пользоваться им без каких-либо ограничений.

За что заблокировали Telegram

Как сообщал CNews, Telegram, созданный основателем соцсети «В контакте» Павлом Дуровым, был заблокирован на территории России 14 апреля 2018 г. Этому предшествовало внесение компании Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) летом 2017 г.

Блокировка Telegram никак не мешала россиянам пользоваться им

Постановление о немедленном ограничении доступа к Telegram вынес Таганский районный суд Москвы. Решение было принято судьей Юлией Смолиной (номер дела – 02-1779/2018).

Причиной блокировки Telegam стал отказ от предоставления Федеральной службе безопасности России (ФСБ) ключей для дешифровки сообщений, которыми обмениваются пользователи. В середине июля 2017 г. ФСБ запросила у Telegram такие ключи, однако Павел Дуров заявил, что сервис не намерен выполнять законы, которые «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» мессенджера.

Тогда же представители Telegram отмечали, что исполнить требования спецслужбы технически невозможно. В частности, в так называемых секретных чатах переписка шифруется методом сквозного шифрования (end-to-end), при котором ключи хранятся на устройствах пользователей.

Темная история с разблокировкой

Генеральная прокуратура и Роскомнадзор не имеют полномочий по отмене судебного решения – сделать это может только вышестоящая судебная инстанция. Таким образом, юридический аспект разблокировки Telegram пока остается неясным.

Причин, по которой ограничения с Telegram были сняты, может быть несколько: или Telegram в итоге предоставил ФСБ ключи шифрования, или в мессенджере больше нет сквозного шифрования.





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