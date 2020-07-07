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Система слежки за россиянами, инфицированными COVID-19, заработает по новым правилам

Минкомсвязи подготовило правила работы системы отслеживания россиян, заразившихся коронавирусом, и тех, кто с ними контактировал. Эту систему оно разработало еще в апреле 2020 г., создав ее всего за несколько дней по поручению Михаила Мишустина.



Новые правила Минкомсвязи

Минкомсвязи России разработало систему правил по отслеживанию контактов людей, заразившихся коронавирусом COVID-19. В ее основе лежат данные о геолокации мобильных устройств, а также другая информация, предоставленная операторами сотовой связи.

Новые правила Министерство рассмотрело в проекте приказа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов 6 июля 2020 г. На момент публикации материала документ находился на стадии общественного обсуждения, которая продлится до 20 июля 2020 г. включительно.

Проект Минкомсвязи получил название «О регламенте информационного и организационно-технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами заинтересованных органов исполнительной власти и оперативными штабами субъектов Российской Федерации». Его ID на портале – 01/02/07-20/00105648, а прикрепленный к нему документ датирован 27 мая 2020 г.

Источник информации

Согласно проекту, власти получат право отслеживать местоположение гражданина России, инфицированного COVID-19, и составлять список тех, с кем он находился рядом и даже с кем общался по мобильному телефону в течение последних 14 дней. Номер телефона заразившегося предоставит Минздрав России, после чего за дело возьмутся специальные алгоритмы, которые и составят список людей, находившихся поблизости от зараженного в последние две недели или контактировали с ним по мобильному телефону.

Отслеживать россиян будут по их смартфонам и телефонам

Авторы этих алгоритмов в тексте проекта и пояснительной записке не приведены, но в них сказано, что список людей будет пополняться «с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода».

По итогу работы алгоритмов будут сформированы «списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав», – сказано в проекте Минкомсвязи.

Информационное и организационно-техническое взаимодействие будет осуществляться между Минкомсвязи, Минздравом, МВД, Росгвардией, оперативными штабами субъектов России и операторами «МегаФон», «МТС», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Т2 Мобайл» (Tele 2) и «Екатеринбург-2000».

Как работает система

В новом проекте Минкомсвязи говорится, что в рамках работы системы медучреждения должны в течение двух часов после госпитализации заболевшего коронавирусом внести сведения о его номере телефона в региональный сегмент так называемого Информационного ресурса COVID-19. Отметим, что у Министерства есть доступ к этому ресурсу, и оно каждый день будет выгружать сведения о номерах в систему отслеживания.

На следующем этапе работы системы происходит сравнение списка телефонных номеров заболевших с базой данных перенесенных номеров, определяется оператор связи, и формируются списки телефонных номеров заболевших абонентов по каждому оператору. Все это делается в автоматическом режиме, и затем эти списки выгружаются на портал Ситуационного центра Минкомсвязи.

Система будет фиксировать номера всех заболевших, в том числе и тех, кто был за рубежом. В случае последних система будет определять время и дата первой регистрации в сети российского оператора на территории России, страну визита, регион пересечения границы России и регион проживания абонента.

Следить за соблюдением карантина система Минкомсвязи будет посредством базовой станции, ближайшей к месту самоизоляции больного. Период отслеживания – 14 дней.

Что касается добавления в базу тех, кому заразившийся мог передать инфекцию, то они будут попадать в систему, если та определит, что кто-то из списка контактов зараженного находился поблизости от него в течение минимум пяти минут.

Откуда взялась эта система

Система отслеживания больных COVID-19 и контактировавших с ними людей была создана специалистами Минкомсвязи. О ее появлении CNews сообщал 1 апреля 2020 г., и она была разработана по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина.

На создание такой системы у Министерства было всего несколько дней – Мишустин дал свое поручение 23 марта 2020 г. и назначил крайний срок его выполнения на 27 марта 2020 г.

Нарушители будут пойманы

В проекте приказа сказано, что разработанная Минкомсвязи система обеспечивает контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами, которым было выписано требование об обязательном карантине, путем анализа их места дислокации по мобильным устройствам в круглосуточном режиме. «В случае нарушения установленных границ фиксируются время и координаты местонахождения абонента при каждом нарушении, продолжительность нарушения, максимальное удаление от места проведения карантина, показатель соблюдения карантина», – указано в проекте.

Исключить возможность тотальной слежки за перемещениями и до нуля снизить вероятность попадания в список нарушителей можно лишь одним способом – нужно оставить телефон или смартфон дома. В этом случае система не сможет установить факт нарушения, и никакие санкции применены не будут.