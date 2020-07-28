Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Из iPhone можно вытащить пароли ко всем сервисам. Эту «дыру» невозможно исправить

Все смартфоны с Apple, начиная с iPhone 5S и заканчивая iPhone X, могут быть взломаны из-за таящейся в них аппаратной уязвимости, которую невозможно пропатчить. Проблема касается также и планшетов iPad, построенных на процессорах от А7 до А11. В новых модели смартфонов и планшетов подобная «дыра» отсутствует.

Глобальная проблема iPhone

В смартфонах iPhone компании Apple выявлена новая уязвимость, угрожающая сохранности персональных данных их владельцев. «Дыру» обнаружили специалисты китайской команды разработчиков Pangu, и ее невозможно устранить путем выпуска патча к прошивке.

Эксперты Pangu отмечают, что для взлома смартфонов и планшетов Apple используется эксплойт Checkm8, который также применялся для джейлбрейка ряда версий iOS. Доступ к персональным данным осуществляется путем подбора пароля.

По умолчанию iOS блокирует устройство после десяти неверных попыток ввода пароля, но уязвимость Checkm8 позволяет обойти это ограничение. В итоге в руки хакера попадают все пароли владельца гаджета, включая данные для авторизации на различных ресурсах, включая Apple ID. Дополнительно он получает доступ к биометрическим данным, используемым системами безопасности Touch ID и Face ID.

Как работает уязвимость

Проблема кроется в модуле SEP (Secure Enclave Processor), используемом в iPhone iPad для хранения конфиденциальных, а также биометрических данных пользователя.

Хакеры могут взломать даже заблокированный паролем iPhone

В составе мобильных гаджетов Apple SEP используется с 2013 г. – впервые он появился в составе процессора Apple A7, на котором базировались вышедшие в том же году смартфон iPhone 5S и планшеты iPad Air первого поколения и iPad mini 2.

По данным Pangu, самые современные iPhone взлому путем использования уязвимости в SEP не подвержены. Девелоперы отмечают, что проблема характерна для устройств на чипах с А7 по А11 включительно, так что владельцы iPhone и iPad на базе более современных А12 и А13, вышедших осенью 2018 г. и позднее, вне опасности.

Риск взлома невелик

Несмотря на то, что под угрозой утечки персональных данных оказались десятки и сотни миллионов владельцев устройств Apple, бояться им особенно нечего. Тот факт, что Apple не сможет удаленно устранить уязвимость программным способом, тоже не должен стать причиной для паники.

Для того, чтобы хакер смог провести взлом и украсть личные данные, ему потребуется получить физический доступ к устройству. Также у него может уйти определенное время на подбор пароля к iPad или iPhone, за которое подлинный владелец устройства может удаленно заблокировать его, попутно стерев всю информацию из его памяти.

Массовые угрозы взлома

Apple во второй раз за 2020 г. поставила владельцев своих гаджетов под угрозу утечки персональных данных. В середине мая 2020 г., как сообщал CNews, в штатном почтовое приложение (Mail) в смартфонах Apple iPhone была найдена серьезная брешь в системе безопасности.

С ее помощью хакеры могли взломать устройство, притом, в отличие от проблемы с сопроцессорами SEP, сделать это они могли удаленно. К тому же, если в случае с SEP проблема коснулась лишь определенных устройств, то данной уязвимости были подвержены все смартфоны Apple, число которых во всем мире, по данным самой компании, превышает 900 млн. Более того, об этой проблеме Apple узнала как минимум за месяц до того, как информация о ней проникла в интернет, но ее ИБ-эксперты не посчитали ее серьезной.

На самом деле, баги, позволяющие красть персональные данные владельцев гаджетов, присутствовали в iOS и раньше. Так, в феврале 2013 г. подобная проблема была выявлена в iOS 6.1 – она позволяла злоумышленникам, завладевшим iPhone с этой версией платформы, получать доступ к содержимому памяти, включая фотографии, контакты и другую персональную информацию, минуя пароль. Для того чтобы преодолеть парольную защиту, вору было необходимо всего лишь выполнить определенную серию манипуляций с устройством. Она включала нажатие на кнопку питания, кнопку «Экстренный вызов» и кнопку возврата на домашний экран, после чего нужно было подключить подключи гаджет к произвольному компьютеру с приложением iTunes. При этом в iTunes никакого пароля вводить для синхронизации не требовалось, и в итоге у злоумышленника открывался полный доступ ко всей информации в памяти устройства.