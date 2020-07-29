Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение

«Телемост» у пользователей «Яндекс.Диск»

Пользователи приложения «Яндекс.Диск», предназначенного для доступа к одноименному облачному хранилищу от «Яндекса», стали жаловаться в социальных сетях на появление на их компьютерах нового приложения от «Яндекс» - «Телемост». Первым на это обратило внимание издание «Медуза».

Сервис «Телемост» предназначен для видеозвонков. Он был запущен «Яндексом» в июне 2020 г. При этом пользователи «Яндекс.Диска» утверждают, что они не инициировали его установку.

Противоречивые ответы «Яндекса»

Служба технической поддержки «Яндекса» в Twitter отвечала пользователям, следующим образом: «Мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем «Телемост» в другие сервисы и приложения «Яндекса». Отдельно удалить «Телемост» пока нельзя, но ваше пожелание мы уже передали разработчикам. Как временное решение - можно удалить ярлык с рабочего стола».

На компьютеры пользователей «Яндекс.Диска» самостоятельно устанавливается программа «Телемост»

Однако пресс-служба «Яндекса» предоставила другой комментарий: «У сервиса «Телемост» нет отдельного приложения, есть только ярлыки для быстрого доступа к сервису «Телемост» через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений. Такие ярлыки давно есть у «Заметок» и «Скриншотов» в приложении «Яндекс.Диска» на десктопе». Удалить ярлык «Телемоста», как и другие ярлыки, можно как обычно».

Позднее техподдержка «Яндекса» скорректировала свой ответ пользователям, также утверждая, что на их компьютер устанавливается не приложение «Телемост», а только ярлык для него.

Приложение или ярлык?

Однако Дмитрий Артимович, эксперт по информационной безопасности и автор телеграм-канала «Лаборатория Артимовича» по просьбе CNews установил на свой компьютер приложение «Яндекс.Диск» и обнаружил после этого у себя на компьютере отдельную папку для приложения «Телемост», занимающую 170 МБ.

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев также разместил в своем Telegram-канале скрин-шот с папкой» Telemost», размещенной внутри папки «YandexDisk2». «О том, что это не приложение, можно догадаться только с помощью официального комментария «Яндекса», - полагает Плющев.

«По-видимому, «Яндекс» пытается вести себя, как корпорация Microsoft, которая с конца 90-х годов стала устанавливать браузер Internet Explorer вместе с ОС Windows, утверждая, что это не отдельное приложение, а неотъемлемый компонент ОС», - говорит Артимович. Тогда действия Microsoft привели к вытеснению с рынка веб-браузеров его лидера Netscape и антимонопольному расследованию в отношению Microsoft в США и Евросоюзе.