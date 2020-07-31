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Россияне создали «тамагочи для хакеров» и за сутки собрали в 13 раз больше нужной суммы. Видео

Российские разработчики создали универсальное карманное устройство для взлома различной техники, включая устройства умного дома, бытовую электронику, домофоны и др. Портативный гаджет, названный Flipper Zero содержащий внутри виртуального питомца, собрал на Kickstarter нужную для производства сумму всего за восемь минут.



Портативный взломщик

Российский разработчик Павел Жовнер, руководитель сообщества для техноэнтузиастов Neuron Hackspace, создал проект устройства Flipper Zero, которое он назвал «тамагочи для чайников». Небольших размеров гаджет, по задумке автора, позволяет перехватывать управление телевизорами, сплит-системами, домофонами и другими электрическими устройствами, даже воротами гаража.

Со своим проектом Жовнер вышел на краудфандинговую платформу Kickstarter. Идея привлекла внимание сообщества, и сумму, которую Жовнер запросил на производство Flipper Zero, а именно $60 тыс. (4,4 млн руб. по курсу ЦБ на 31 июля 2020 г.), была собрана буквально за восемь минут.

Универсальный взломщик, умещающийся в кармане

$60 тыс. были базовой целью Жовнера – он также установил отметки на $100 тыс., $300 тыс. и $700 тыс. и пообещал за достижение каждой из них добавить новую опцию в свой гаджет – дополнительные цвета корпуса, модуль Bluetooth и чип NFC соответственно. Все эти цели были достигнуты – на момент публикации материала Flipper Zero собрал свыше $790 тыс., хотя до окончания кампании по сбору средств оставалось еще 29 дней.

Павел Жовнер не ожидал, что соберет требуемую сумму практически моментально

Павел Жовнер – это основатель проекта, но работал над ним он не один. На момент публикации материала команда разработчиков состояла из шести человек, в том числе и арт-директор Валерия (фамилия неизвестна) под псевдонимом Aquamine. Она разработала дизайн устройства и превратила его непосредственно в хакерский аналог популярной детской игрушки.

Что умеет Flipper Zero

В составе Flipper Zero есть радиомодуль на базе чипа Texas Instruments CC1101, обеспечивающий прием и передачу сигналов в диапазоне от 300 до 928 МГц. В этом диапазоне и работают пульты от шлагбаумов, гаражных ворот, а также сенсоры устройств интернета вещей. За счет этого радиомодуля Flipper Zero может управлять этими устройствами.

Презентация хакерского тамагочи

В гаджете имеется ИК-передатчик для управления домашней или офисной техникой – телевизорами, кондиционерами и т.д. За счет встроенного набора команд Flipper Zero может включать и выключать их, регулировать громкость или, если речь идет о климатической системе, настраивать температуру.

Что внутри у Flipper Zero

Flipper может заменить собой ключ аутентификации U2F – он полностью совместим с сервисами, где применяется технология двухфакторной аутентификации с использованием таких ключей. К примеру, это облачный сервис Amazon AWS, различные проекты Google, Facebook и др.

За счет встроенной 125-килогерцевой антенны RFID Flipper Zero умеет считывать метки, сохранять их в памяти, после чего эмулировать их. У него также есть выводы GPIO, которые можно использовать для подключения к нему, к примеру, плат Arduino или компьютера Raspberry Pi с целью расширения его возможностей. Также он умеет считывать ключи домофонов, и это лишь часть возможностей, реализованных в Flipper Zero.

Почему именно тамагочи

С популярной детской игрушкой Flipper Zero роднит «живущий» внутри него кибердельфин, за которым владельцу необходимо будет вести уход. Принцип заключается в том, что дельфин, как и любое другое животное в обычном тамагочи, постоянно голодный. Но, если в игрушке для детей есть отдельное меню для кормления, то в случае Flipper Zero в роли еды выступают взломанные устройства – чем их будет больше, тем сытнее «покушает» виртуальный дельфин.

Не хакерское устройство

По умолчанию Flipper Zero не относится к устройствам, использование которых будет считаться нарушением закона. У него самобытный дизайн, что делает невозможным его маскировку под часто встречающиеся вещи, к тому же у него нет микрофона или камеры, чтобы можно было использовать его для скрытого захвата аудио или видео.

Flipper Zero в действии

Помимо этого, исходный код оригинальной прошивки полностью открыт, и в ней по умолчанию отсутствуют «хакерские» функции – перебор паролей, перехват сигнала и т.д. Все это будут самостоятельно вносить в нее те, кто купит данный гаджет. Для перепрошивки в Flipper Zero используется порт USB-C.

Цена и дата выхода

Для первых спонсоров на Kickstarter один экземпляр Flipper Zero стоил $99 (7260 руб.). В настоящее время его можно приобрести за $119 (8730 руб.), но это ограниченное предложение. Для остальных цена на время сбора средств составит $129 (9460 руб.).

Спецификации тамагочи для хакеров

Разработчики также предлагают купить комплект из двух Flipper Zero по цене $232 (17 тыс. руб.). Трио таких хакерских тамагочи обойдутся в $342 (25,1 тыс. руб.) а набор из пяти – в $560 (41,1 тыс. руб.). Начало продаж запланировано на февраль 2021 г.

Игрушки для хакеров

В октябре 2019 г. CNews писал об устройстве Pwnagotchi, схожем по принципу с Flipper Zero и тоже считающемся «тамагочи для хакеров». Оно собрано на одноплатном компьютере и содержит различные алгоритмы перехвата сетевых пакетов, информация из которых в дальнейшем может использоваться для взлома беспроводных сетей. Собрать такого «питомца» можно самостоятельно – инструкция и исходный код программного обеспечения выложены в Сети в свободном доступе.

Pwnagotchi

В Pwnagotchi заложены алгоритмы смены настроения, как у оригинальных «Тамагочи», и уровень радости здесь прямо пропорционален количеству «съеденных» сетевых пакетов. Однако «питомец» очень привередлив в «еде» и предпочитает только те сетевые пакеты, которые пользователи сетей отправляют именно на этапе согласования нового подключения (их еще называют handshake-последовательностями).