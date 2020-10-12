По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Смартфоны на Android атакованы блокировщиком, действующим от имени МВД России

Блокировщик MalLocker.B эксплуатирует механизмы операционной системы, чтобы перекрыть экран устройства неудаляемым сообщением от имени МВД с требованием штрафа якобы за посещение незаконных сайтов.

Угрозы от имени МВД

Эксперты по информационной безопасности компании Microsoft предупредили об обнаружении нового вредоноса-блокировщика под Android, который эксплуатирует некоторые механизмы этой операционной системы. Любопытно, что сообщения с требованием выкупа («штрафа») написаны на русском языке от имени МВД России.

AndroidOS/MalLocker.B использует в своих целях функцию отображения данных об источнике входящих звонков: вредонос выводит окно, полностью перекрывающее дисплей смартфона. Затем используется функция onUserLeaveHint(), вызов которой происходит, когда пользователь пытается увести текущее приложение на фон и переключиться на другое, то есть при каждом нажатии кнопок Home или Recents.

В конечном счете у пользователя на экране зависает страница с требованием выкупа, с которой нельзя переключиться никуда и ни на что. К счастью, вредоносная программа не шифрует никаких данных, только блокирует аппарат.

Вредонос блокирует смартфоны на Android фальшивым сообщением от МВД

Само требование выкупа выглядит как обвинение в посещении сайтов с детской порнографией с последующим требованием штрафа в обмен на закрытие «уголовного дела».

MalLocker.B распространяется с различными сомнительными приложениями по форумам и неофициальным магазинам. В Google Play такие приложения, к счастью, не попали.

Неоригинальное решение

«Велосипеда злоумышленники в данном случае не изобретали: мошеннические письма якобы от правоохранительных органов — настолько распространенная вещь, что даже удивительно, что кто-то еще попадается на такую примитивную уловку, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — А вот последовательная эксплуатация сразу двух механизмов операционной системы для блокировки аппарата — это как раз довольно оригинальный и результативный подход. Другое дело, что не подвергнуться атаке просто: достаточно соблюдать базовые нормы безопасности мобильных устройств и ничего не устанавливать из непроверенных источников».