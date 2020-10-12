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Смартфоны на Android атакованы блокировщиком, действующим от имени МВД России

Безопасность Пользователю Техника
, Текст: Роман Георгиев

Блокировщик MalLocker.B эксплуатирует механизмы операционной системы, чтобы перекрыть экран устройства неудаляемым сообщением от имени МВД с требованием штрафа якобы за посещение незаконных сайтов.

Угрозы от имени МВД

Эксперты по информационной безопасности компании Microsoft предупредили об обнаружении нового вредоноса-блокировщика под Android, который эксплуатирует некоторые механизмы этой операционной системы. Любопытно, что сообщения с требованием выкупа («штрафа») написаны на русском языке от имени МВД России.

AndroidOS/MalLocker.B использует в своих целях функцию отображения данных об источнике входящих звонков: вредонос выводит окно, полностью перекрывающее дисплей смартфона. Затем используется функция onUserLeaveHint(), вызов которой происходит, когда пользователь пытается увести текущее приложение на фон и переключиться на другое, то есть при каждом нажатии кнопок Home или Recents.

В конечном счете у пользователя на экране зависает страница с требованием выкупа, с которой нельзя переключиться никуда и ни на что. К счастью, вредоносная программа не шифрует никаких данных, только блокирует аппарат.

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Вредонос блокирует смартфоны на Android фальшивым сообщением от МВД

Само требование выкупа выглядит как обвинение в посещении сайтов с детской порнографией с последующим требованием штрафа в обмен на закрытие «уголовного дела».

MalLocker.B распространяется с различными сомнительными приложениями по форумам и неофициальным магазинам. В Google Play такие приложения, к счастью, не попали.

Неоригинальное решение

«Велосипеда злоумышленники в данном случае не изобретали: мошеннические письма якобы от правоохранительных органов — настолько распространенная вещь, что даже удивительно, что кто-то еще попадается на такую примитивную уловку, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — А вот последовательная эксплуатация сразу двух механизмов операционной системы для блокировки аппарата — это как раз довольно оригинальный и результативный подход. Другое дело, что не подвергнуться атаке просто: достаточно соблюдать базовые нормы безопасности мобильных устройств и ничего не устанавливать из непроверенных источников».

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