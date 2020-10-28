По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

ИБ-эксперты забраковали межсетевые экраны. 53% специалистов считают их бесполезными

ИБ-специалисты начали отказывается от межсетевых экранов на фоне их низкой эффективности в современных реалиях. По их мнению, они неспособны обеспечить надежную защиту корпоративных данных, бизнес- и облачных приложений от взлома и от атак программ-вымогателей.

Ненужная технология защиты

Специалисты по информационной безопасности (ИБ) стали отказываться от использования межсетевых экранов. Большинство мотивируют это тем, что в современном мире они больше не могут обеспечить требуемый уровень защиты.

Потерю ИБ-специалистами доверия к брандмауэрам подтвердило исследование компании Ponemon Institute, с 2002 г. работающей в сфере информационной безопасности, проведенное совместно с компанией Guardicore из той же отрасли. Ее сотрудники опросили 603 ИБ-специалиста в американских компаниях и выяснили, что подавляющее большинство респондентов негативно отзываются о межсетевых экранах, в настоящее время используемых в их компаниях. 53% из них активно ищут другие варианты защиты сетей и устройств в них, попутно частично или полностью отказываясь от фаерволлов из-за их неэффективности, высокой стоимости и высокой сложности.

Масса причин для недовольства

Согласно результатам опроса, 60% его участников считают, что устаревших межсетевых экранов нет необходимых возможностей для предотвращения атак на критически важные бизнес-приложения. Столько же респондентов посчитали, что устаревшие межсетевые экраны демонстрируют свою неэффективность для создания сетей с нулевым доверием (zero trust).

В 2020 году использование межсетевых экранов оставляет компьютерные сети без защиты

76% специалистов, участвовавших в опросе Ponemon Institure, пожаловались на то, что при использовании устаревших фаерволлов им требуется слишком много времени для защиты новых приложений или изменения конфигурации в существующих программах.

62% опрошенных специалистов считают, что политики контроля доступа в межсетевых экранах недостаточно детализированы, что ограничивает их способность защищать наиболее ценную информацию. 48% респондентов подчеркнули также, что внедрение межсетевых экранов занимает слишком много времени, что увеличивает их итоговую стоимость и время окупаемости.

Что не так с нулевым доверием и облачной безопасностью

Согласно отчету, в то время как 49% респондентов в какой-то степени внедрили модель безопасности Zero Trust, 63% считают, что устаревшие межсетевые экраны их организаций не могут обеспечить нулевое доверие в корпоративной сети. 61% респондентов отметили, что межсетевые экраны их организаций не могут предотвратить взлом дата-серверов компании, в то время как 64% считают, что устаревшие межсетевые экраны неэффективны против многих современных видов атак, включая атаки при помощи программ-вымогателей.

Большинство опрошенных специалистов заявили, что фаерволлы бесполезны, когда вопрос касается и облачной безопасности. 61% уверены в их неэффективности при защите данных в облаке, а 63% считают, что нет смысла пытаться использовать их для обеспечения безопасности критически важных облачных приложений.

«Результаты опроса показывают, что пользователей брандмауэров беспокоят номер один: смогут ли они на самом деле заставить технологии защиты нового поколения работать в своих средах. Устаревшие межсетевые экраны не обладают масштабируемостью, гибкостью или надежностью для обеспечения безопасности», – сказал Ларри Понемон (Larry Ponemon), основатель Ponemon Institute.

«В результате организации приходят к выводу, что брандмауэры просто не стоят потраченного времени и усилий и негативно влияют на инициативы по цифровой трансформации. Это стимулирует переход к современным решениям безопасности, таким как микросегментация», – добавил эксперт.

«Итоги исследования отражают то, что уже известно многим ИТ-директорам ИБ-специалистам – цифровая трансформация сделала межсетевые экраны устаревшими. По мере того, как организации внедряют облако, интернет вещей и DevOps, чтобы стать более гибкими, устаревшие решения сетевой безопасности не только неэффективны для предотвращения атак на их сети – они даже препятствуют желаемой гибкости и скорости работы, которых компании надеются достичь», – отметил Павел Гурвич (Pavel Gurvich), соучредитель и генеральный директор Guardicore.