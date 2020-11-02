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Россиян лишили бесплатного Wi-Fi под предлогом борьбы с коронавирусом

Власти Красноярского края запретили населению пользоваться точками доступа Wi-Fi в торговых центрах, чтобы снизить их посещаемость в целях снижения распространения коронавируса. В этом регионе новой инфекцией заразилось менее 1% жителей.

Wi-Fi под запретом

Жители Красноярского края по решению главы региона Александра Усса лишились возможности пользоваться бесплатным общественным Wi-Fi. Как сказано на официальном портале Красноярского края, новый запрет введен с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На момент публикации материала ограничения распространялись только на точки доступа Wi-Fi, действующие в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей администрации региона, эта мера направлена на снижение посещений ТРЦ края школьниками. «Многие из них пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет», – уточнили они.

Коронавирусная статистика

Пока неизвестно, планирует ли Александр Усс запрещать пользоваться бесплатными точками Wi-Fi в других местах массового скопления людей, например, в кафе, которые школьники тоже могут посещать. Согласно статистике портала «Стопкоронавирус.рф», Красноярский край по состоянию на 2 ноября 2020 г. находился на восьмом месте по числу официально подтвержденных случаев коронавируса.

Пользователи в любой момент могут переключиться с Wi-Fi на мобильный интернет

В этом регионе инфекцию подхватило 27039 человек при общей численности населения более 2,86 млн человек (статистика Росстата на 1 января 2020 г.). Таким образом, COVID-19 заболели менее 1% населения края. Количество смертей от нового китайского вируса в Красноярском крае составляет 685.

Wi-Fi действительно опасен для красноярцев

Запретив населению выходить в интернет через Wi-Fi торговых центров, власти Красноярского края начали использовать Wi-Fi для слежки за жителями. По информации сетевого издания NewsLab, в конце октября 2020 г. В регионе начали тестировать новую систему анализа пассажиропотока, которая отслеживает людей по Wi-Fi в их телефонах.

Красноярский край демонстрирует далеко не самые высокие показатели распространения коронавируса

На момент публикации материала система состояла из трех радаров Wi-Fi, установленных в двух автобусах и одном троллейбусе. Они улавливают мобильные устройства людей с включенным модулем Wi-Fi и регистрируют их MAC-адреса, после чего регистрируют на какой остановке владелец устройства вошел в салон транспортного средства и на какой вышел из него.

Использовать эти устройства в общественном транспорте предложил замруководителя «Красноярскгортранса» Александр Рубан – как пишет NewsLab, он сам изготовил и прототип прибора, и ПО для обработки данных.

По официальным данным, система используется для более точного прогнозирования потребностей пассажиров. Другими словами, сбор данных ведется для лучшего таргетинга рекламы.

Какие еще запреты введены в регионе

Оставив всех посетителей ТРЦ края, включая взрослых, без бесплатного Wi-Fi в стремлении отвадить от них несовершеннолетних жителей региона, Александр Усс запретил населению края проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи, в кафе и ресторанах. Кроме того, детям до 14 лет теперь и вовсе нельзя находиться на территории ТРЦ без сопровождения родителей.

Спортивные мероприятия в регионе отменены не были, однако все они теперь будут в обязательном порядке проводиться без зрителей. В дополнение к этому краевые и муниципальные объекты спорта временно приостановили оказание услуг. «Данная мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения. При этом работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора», – указано на сайте Красноярского края.

Масочный режим в регионе тоже заметно усилился. Если раньше жители могли носить маски только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, то теперь они вынуждены делать это в лифтах и даже на парковках.